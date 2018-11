Marosvásárhelyi tanárok látogattak az Eötvös-suliba

A közelmúltban a marosvásárhelyi Nicolae Balcescu Gimnáziumból 15 magyar tanár érkezett testvértanintézményükbe, az Eötvös József Általános Iskolába.

Délelőtt beültek a tanórákon az iskolapadokba, persze nem egyszerű megfigyelőként, ők is megosztották tapasztalataikat vendéglátóikkal. A 6. C-ben például Gasparics Beatrix tanárnő természetismeret órájából a témában különösen érdekelt három tanár: Nemes Nagy Norbert, Kiss Tünde és Nagy Ibolya kapott ízelítőt. A nap fénypontját kétségkívül az Eötvös-iskola 1956-os ünnepi műsora jelentette, amelyben a tizenöt marosvásárhelyi pedagógus együtt énekelte a magyar Himnuszt a zalaegerszegi testvériskola diákjaival és tanáraival.

– Számos szép élménnyel gazdagodtunk, a legszimpatikusabb mégis az iskola hangulata. Ragályos a kollégák lelkesedése, ahogy a kötelező penzum mellett, a hivatalos tanórákon kívül is szélesre tárják diákjaik előtt a világra nyíló ajtót. Példaértékű az igyekezet, amellyel segítik, hogy a gyerekeik ki tudják bontakoztatni a képességeiket. Mindebből rendre erőt merítünk ahhoz, hogy a magyar–román tanintézetünkben a lehetőségeinken túl is megadjunk mindent a magyar tanulóinknak – fogalmazott Nagy Ibolya, a marosvásárhelyi iskola igazgatója.

– Mi ugyancsak sokat profitálunk a kapcsolatból – tette hozzá Hanzséros Alajos, az Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola intézményvezetője. – Tapasztalva, hogy ők nehezebb körülmények között is helytállnak, inspirál bennünket a lehetőségeink minél jobb kihasználására és újak keresésére.

A két iskola együttműködése 2010-re datálódik. Marosvásárhely és Zalaegerszeg mint két testvérváros intézményi szinten is egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait. Anno az Eötvös- és a Balcescu-suli is testvériskolát keresett, így – mondhatjuk úgy is – félúton találkoztak.

– Rendszeresen felkerekedünk és ellátogatunk testvériskolánkba. Az idén például a hetedikeseinket a „Határtalanul” program keretében 40-40 fős csoportokban már kétszer, májusban és szeptemberben is elvittük Marosvásárhelyre. Természetesen mi is hívjuk és viszontvárjuk őket, sajnos eddig csak 2012-ben tudtak eljönni hozzánk a cserediák program keretében. Óriási élményt jelentett, még ma is emlegetjük. Diákjaink együtt szerepeltek iskolánk ünnepségén, számos közös programban volt részük: sportversenyek, vetélkedők, városnézés – sorolta Hanzséros Lajos.

– Ne szépítsük! Anyagi okok miatt nem tudunk jönni, pedig örömmel tennénk – így Nagy Ibolya. – Lakótelepi iskola vagyunk, ahol szegényebb körülmények között élnek az emberek, nem tudják előteremteni az útiköltséget. Persze nem adtuk fel, nem mondtunk le róla, hogy a közeljövőben elhozzunk egy diákcsoportot Zalaegerszegre – tette hozzá.

A fele magyar és fele román lakosú Marosvásárhelyen a Nicolae Balcescu Gimnáziumban (ami egyébként magyar értelemben általános iskola, de a felső tagozatnak már gimnázium a neve) hasonló az arány, a 698 tanulónak a fele magyar. A magyar tagozaton főtantárgy a román nyelv, minden más tantárgyat magyarul tanítanak. Ha lenne rá igény, a román diákok választott tárgyként tanulhatnák a magyar nyelvet, de eddig még nem volt rá példa. Így a román rendezvényeken a magyar diákok tudják, mit ünnepelnek, a magyar ünnepségekből viszont a román diákok egy szót sem értenek. A városban amúgy van néhány román család, aki szeretné, ha gyermeke megtanulna magyarul, ezért például magyar óvodába íratják a csemetéiket, és később magánúton tanulják a magyar nyelvet.