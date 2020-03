Máris szinte elhalmozták nagylelkű adományokkal a kanizsai egyszülős egyesületet

A jogi tanácsadás mellett diákok korrepetálásának megszervezése is szerepel az Egyszülős egyesület feladatai között – hangzott el csütörtökön, a szervezet HSMK-beli összejövetelén.

A szervezet tagjai az alakuló ülést követően most találkoztak először az érintettekkel, bár a koronavírus-fertőzés veszélyétől tartva néhányan lemondták a részvételt.

Dr. Németh Györgyi, az egyesület elnöke elmondta: a tagok rendszeresen tartják egymással a kapcsolatot, terveznek, szerveznek és kiviteleznek. Feladatokat osztanak el egymás között és szerencsére mindenki szívügyének érzi a segítségnyújtást. Például azt is meghatározták már, hogy előre kiszámíthatóan havonta egyszer, a hónap első csütörtökén, 17 órakor találkoznak a HSMK-ban.

– Máris számos szervezet és intézményvezető megtisztelt bennünket – fogalmazott az elnök asszony. – Ez is volt a cél, hogy minél szélesebb körben hírét vigyék az egyszülősök érdekeit szolgáló egyesület létrejöttének. Megkeresett a védőnői hálózat is, ami nagy boldogsággal tölt el, hiszen ez fedi le legjobban a lakosságot és ők ismerik legjobban az adott élethelyzeteket. A találkozás után egy konkrét családnak már segíthettünk is adománnyal. Apropó, adományok. Sok jó ember jelentkezett, akik szinte elhalmoztak bennünket segítséggel, ezért találnunk kell egy helyet, ahol az adományokat átmeneti ideig tárolni lehet. De van olyan támogatónk is, akitől részletes egészségügyiállapot-felmérési felajánlást kaptunk, ennek elvégzésére várhatóan ősszel nyílik lehetőség.

Dr. Németh Györgyi hozzátette: szeretnének egyeztetni a Nagykanizsai Szakképzési Centrummal a következő tanévtől beindítandó korrepetálás ügyében. Terveik szerint érettségi előtt álló tanulók a közösségi szolgálat keretében korrepetálhatnának egyszülős családban élő gyerekeket.

A lehetőség felkeltette a kanizsai Szever Irén figyelmét is, aki a válása óta egyedül neveli kislányát, Íriszt. A hölgy elmondta: volt párja támogatja anyagilag, de az élet számos területén egyedül kell megállnia a helyét. Reméli, hogy az egyesületre támaszkodva könnyebben boldogulhat majd, s megtalálja a lelki békéjét is.