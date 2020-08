Mária-ünnep a kegyhelyen

Kirner Antal Zoltán ezüstmisés szalézi atya, korábbi becsehelyi plébános volt a szombathelyi egyházmegye legrégebbi kegyhelyén megtartott Nagyboldogasszony-napi ünnepi szentmise főcelebránsa.

Az erdők által körbeölelt kápolnánál tegnap délelőtt 11 órakor kezdődött istentiszteletre a szemerkélő eső, valamint a koronavírus-járvány ellenére is több száz hívő gyűlt össze. Mikolás Attila salomvári plébános elöljáróban elmondta, Kirner Antal Zoltán nemcsak áldozópappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepli ez évben, de a Mária-kultusz nagy tisztelője is, ezért kérte fel őt a pusztacsatári kegyhely főbúcsúján való közreműködésre. A szentmisét – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – ezúttal is virrasztás előzte meg.