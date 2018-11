Marad a rendőrőrs Zalalövőn

Nem szűnik meg a helyi rendőrőrs – tájékoztatta a képviselőket Pintér Antal polgármester a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen.

Mint arról lapunkban annak idején beszámoltunk, még az ősz folyamán merült fel egy átszervezési javaslat, amely többek között a zalalövői őrs megszüntetésének lehetőségét is tartalmazta. Ezzel sem Zalalövő város, sem a környező településeknek önkormányzatai nem értettek egyet, ezt egy együttes testületi ülést követően jelezték is az Országos Rendőrfőkapitányság, illetve a Belügyminisztérium felé. Pintér Antal most jelezte, az ügy kapcsán megfogalmazott levelükre a közelmúltban kaptak választ, ebben arról tájékoztatták őket, hogy a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság tervezett átszervezését magasabb szinten nem hagyták jóvá, így a városban továbbra is önálló rendőrőrs működik.

