Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere hétfőn újabb járványügyi információkat osztott meg közösségi oldalán.

A város polgármestere hétfőn arról tájékoztatott, hogy már több halálos áldozata is van a koronavírusnak Zalaszentgróton. Egyúttal őszinte részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak.

A hétfői adatok alapján újabb 7 zalaszentgróti lakosnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, valamint 1 lakosnak megszüntették az járványügyi elkülönítését, így a városban 27 igazolt koronavírus fertőzött van, akik járványügyi elkülönítés alatt állnak. Ezek a hivatalos adatok, ezen kívül vannak olyan személyek is, akik még várnak a teszt eredményére. Ezen esetekben is működik az a protokoll, hogy a kontaktkutatás alá vont személyeket is megfigyelés alá vonják. Már összesen 119 szentgróti lakosnál feloldották az elkülönítést, vagyis ők már a fertőzés szempontjából gyógyultak.

Bejegyzésében kitért arra is, hogy az elmúlt héten befejeződtek a központi tesztelések az oktatási és nevelési intézményekben. A Deák iskolában és a Koncz Dezső EGYMI-ben dolgozóknak negatív lett az antigén tesztjük, az óvoda-bölcsődében pedig két pozitív esetet találtak, ahol az oktatási hivatal megtette a szükséges lépéseket (a két csoportot járványügyi megfigyelés alá helyezték).

Az önkormányzat többi intézményeiben (Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, Önkormányzati Hivatal, VMK) dolgozóknál hétfőtől – saját forrásból – elkezdték a tesztelést.

A polgármester mindenkit arra bíztat, hogy a közterületeken is egyre többen hordják a maszkot.

Kiemelt képünk illusztráció!