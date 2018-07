Már ötödik alkalommal rendeztek fesztivált a dél-zalai településen

Kisjubileumához érkezett a dél-zalai település közösségi programja, a Muraszemenye Községért Közalapítvány immár ötödik alkalommal szervezte meg a település nevét viselő fesztivált.

A szombati programot élénk érdeklődés kísérte, köszönhetően annak is, hogy akárcsak a korábbi években, most is változatos kulturális bemutatókat és izgalmas kiegészítő rendezvényeket kínáltak a szervezők. A fesztivál életre hívásának célja ugyanis a település közösségi életének fellendítése volt, s az öt év alatt szép eredményeket értek el ebben.

– Bár az év minden napján megvan a lehetőségünk arra, hogy találkozzunk ismerőseinkkel, barátainkkal, de ezen a fesztiválon biztosan tudunk egy jót mulatni, és egyben elfelejteni a mindennapi gondjainkat – mondta köszöntőjében Stropka Józsefné, az alapítvány elnöke. – Szervezetünk tagjai és a településünkért tenni akaró emberek hetek óta azon fáradoztak, hogy ma mindenki jól érezze magát, hiszen az emberek közötti kapcsolatok nagyban meghatározzák egy-egy közösség életét.

A rendezvény főzőversennyel indult, ezen kilenc csapat vett részt, közülük a nagykanizsai De Colores paprikás csirkéje és galuskája nyerte el leginkább az ételeket bíráló grémium tetszését. A második helyen a gulyást készítő szlovéniai Izakovci végzett, a harmadik a letenyei horvát nemzetiségi közösség csapata lett.

A főzőversennyel párhuzamosan vízifoci bajnokságot is tartottak a fesztiválon, majd délután a kulturális programok adták a fesztivál gerincét. Ez utóbbin helyi és környékbeli csoportokat és szólistákat láthatott a közönség, míg a fesztivál sztárvendége a mulatós műfaj egyik megkerülhetetlen figurája, A Jó Laci Betyár volt, aki annak idején még a diszkóba is lóháton érkezett, és a meghódított hölgyeket maga mellé ültetve, a nyergében vitte magával.