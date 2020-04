Már Nagykanizsán is van igazolt koronavírusos beteg – ezt Balogh László polgármester jelentette be mai videós tájékoztatóján.

Mint azt elmondta: ma is személyesen egyeztetett dr. Brünner Szilveszter főorvossal, a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatójával, aki arról tájékoztatta, hogy már Nagykanizsán is van egy igazolt koronavírusos beteg, aki jelenleg hatósági karanténban tartózkodik. A főigazgató a beszélgetés során újra hangsúlyozta, hogy a legnagyobb biztonságban otthonainkban vagyunk. Ha pedig elhagyjuk azokat, használjunk maszkot – mint arra Balogh László rámutatott, ebben a városlakók nagy segítségére van az az 50 ezer egészségügyi maszk, melyeket a posta kézbesít a következő napokban. Ezzel az akcióval minden háztartásba két-két szájmaszk jut.

Dr. Brünner Szilveszter szavait tolmácsolva Balogh László azt is hozzátette: a kórházi légfertőtlenítő eszközök vásárlása érdekében indított gyűjtés sikeres, az egészségügyi intézmény vezetése köszöni a hozzájárulásokat és az adományokat, ezek révén a kórház színvonala tovább emelhető. S habár az intézményben a szükséges technikai és szakmai feltételek adottak, mindezek mellett is jól jön minden segítség, mely ráadásul a közösségi összetartást is erősíti.