Már március vége óta védekeznek Kerkabarabáson

A helyiek biztonsága érdekében szervezték át a napi feladatokat a mintegy 300 lakosú községben. Az első óvintézkedéseket, a képviselő-testület tagjainak felkészítését már a járvány hazai megjelenése előtt, az előzetes hírek alapján megtették.

Paál István polgármester elmondta: Kerkabarabáson aggodalommal, de fegyelmezetten és az előírásokat betartva viselik a kijárási korlátozással járó kellemetlenségeket. A faluban négy személy kényszerült hatósági karanténba, de három már lejárt, a negyedik pedig e hét végén zárul.

– A faluban élő háziorvos, dr. Gyarmati Lenke Márta tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy mire számíthatunk a járványban – részletezte a polgármester. – Ő is a megelőzés fontosságát hangsúlyozta, így már március végén megkezdtük a védőmaszkok beszerzését. Először a 60 év felettieket láttuk el a védőeszközökkel, majd minden lakosnak sikerült legalább egy darabot juttatnunk. Azóta újabb mennyiséget szereztünk be, és még pótlásról is tudunk gondoskodni.

Március végén megkezdték a község buszmegállóinak, szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek fertőtlenítését, előbbit azóta is napi rendszerességgel végzik. Emellett fertőtlenítették a falugondnoki járművet is, a falugondnok pedig védőkesztyűket is kapott.