Már kilenc éve csökken a bűncselekmények száma Lentiben

A regisztrált bűncselekmények száma 2010 óta csökken a Lenti Rendőrkapitányság illetékességi területén – 9 év alatt immár 72 százalékkal.

Erről is szó volt a képviselő-testület egy korábbi ülésén, a lenti kapitányság tavalyi tevékenységének tárgyalása során.

2018-ban 195 bűncselekményt követtek el a kapitányság illetékességi területén, ez a szám 2010-ben 705, 2017-ben pedig 252 volt. A beszámoló szerint a regisztrált zalai bűnesemények 5,4 százaléka történt Lentiben (2,9 százalék) és környékén. A járáshoz tartozó 48 település közül 11-ben egyáltalán nem történt bűn-eset tavaly, 17 faluban pedig ötnél kevesebb volt ez a szám. Az ülésen elhangzott: az eredmény azt jelzi, hogy Zala az egyik legbiztonságosabb megye, a határ menti város pedig biztonságos település.

A városban, ahogy az elmúlt években, úgy tavaly is a lopások (24 bűncselekmény), a testi sértések és garázdaságok (10-10) adták a regisztrált bűncselekmények nagyobb hányadát és továbbra sem volt jellemző a súlyos, erőszakos bűnesetek elkövetése. Tovább csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, illetve a kiemelten kezelt eseteké is. Az elmúlt évben a 2017-es megtorpanás után emelkedett a kapitányság nyomozási eredményessége is 62,6-ról 75,7 százalékra.

Ami a baleseteket illeti: tavaly 147 közlekedési baleset történt a területen, ebből kettő volt halálos kimenetelű. A könnyű sérüléssel járó balesetek száma 15 volt (2017-ben 27), súlyos sérüléssel 16 baleset végződött. A balesetek elszenvedői gyakorta kerékpárosok. A rendőrség rendszeresen végez sebességmérést a fix telepítésű mérők mellett mobil eszközökkel, utóbbi ellenőrzések során 41 esetben történt az elmúlt évben helyszíni bírságolás.

Az illegális migráció miatti határellenőrzés is terhet ró a rendőrségre, a lenti állományból ez 12–16 fő elvonását jelentette tavaly.

Fokozott ellenőrzést végeztek az M70-es és a 7538-as számú utakon. Mint a beszámolóban olvasható: a kapitányság illetékességi területén egy afgán állampolgárságú migráns elfogására került sor Iklódbördőcénél, akit egy kamion szállított oda.