Már készül a turizmus helyi szereplőinek segítséget nyújtó önkormányzati intézkedéscsomag

Lassan elfogynak a vendégek a városból, néhány szálloda mostanra már be is zárta kapuit. Az önkormányzat megkezdte az ágazat helyi szereplőit segítő intézkedéscsomag kidolgozását, s a képviselő-testület döntött arról is, mekkora összeget tudnak a szociálisan rászorulók megsegítésére elkülöníteni. Koronavírus-fertőzöttről a helyi operatív törzsnek nincs tudomása, önkéntes karantént azonban többen is vállaltak, ők szintén számíthatnak a helyhatóság segítségére. Erről is beszélt lapunknak Papp Gábor polgármester, kiemelve: a városban ez idáig két külföldről hazatért hévízi volt hatósági karanténban, ám már esetükben is feloldották a tilalmat.

Fertőzött betegről nincs tudomásunk. Kérjük viszont, akik most jönnek haza a határainkon túlról, a közösség védelme érdekében vonuljanak önkéntes karanténba. Ezt egyébként többen is vállalták, mi pedig igyekszünk mindenben segíteni nekik – tette hozzá a városvezető. – Intézményeink bezártak, az óvodában és a bölcsődében ügyelet sem működik, ám ha a későbbiekben igény mutatkozna erre, természetesen segítünk. – A művelődési intézményhez tartozó könyvtár, mozi és a két múzeum ugyancsak bezárt, ám a megszokott klubfoglalkozások, így a kicsik körében népszerű mesekuckó, valamint a filmklub és a jóga interneten elérhető. A polgármesteri hivatalban minimalizáltuk a létszámot, a 65 év felettieket szabadságra küldtük. Elektronikusan azonban elérhetőek vagyunk, dolgozunk. A cél, hogy a kockázatok csökkentésével, de működjön a város – szögezte le Papp Gábor. A Gamesz által fenntartott konyhánál fontos intézkedéseket vezettek be. Ennek elsődleges feladata az idősotthonokban élők és a szociálisan rászorulók ellátása. Rendelkeznek a megfelelő készletekkel és tartalékokkal, s hogy ez hosszú távon is így maradjon, a vendégétkeztetést megszüntették. Mivel minden orvosuk 65 év feletti, a rendelőt bezárták, a fog-, a gyermek- és a háziorvosok, valamint a védőnők azonban probléma esetén, rendelési időben, telefonon elérhetőek. A reptéren leállították a személyforgalmat, a létesítmény csak áruszállító gépeket fogad. A parkolást a teljes városban ingyenessé tették, s a legutóbbi testületi ülésen a szociálisan rászorulók megsegítésére pénzösszeg elkülönítéséről döntöttek. – Vendégek még vannak a városban, a foglalásokat azonban május végéig bezárólag mind a kül-, mind a belföldi turisták folyamatosan mondják le. Néhány szálloda már bezárt, s több is hasonló lépést tervez. Mások pedig elvégzik az eddig elmaradt vagy későbbre tervezett munkálatokat – részletezte a polgármester. Papp Gábor úgy látja, a kormányzati intézkedéscsomag a turizmus és a gazdaság egészét tekintve, valamint a lakosság számára egyaránt fontos és jelentős segítség, amely nagymértékben segítheti a túlélést. – Mivel teljes egészében leállt az idegenforgalom, lehetetlen olyan rendelkezéseket hozni, amelyek teljes mértékben megoldják az ágazat problémáit, ám a bejelentett támogatások komoly segítséget jelenthetnek a munkahelyek megőrzésében, azaz hogy minél kevesebb embert kelljen elbocsátani. Az önkormányzatnál már mi is vizsgáljuk annak a lehetőségét, a kisvállalkozásokat hogyan, milyen intézkedésekkel támogathatja a város, tervezzük továbbá, hogy bizonyos adók, tagdíjak esetében halasztást engedélyezünk és különböző engedményeket teszünk. A vendégek által fizetendő idegenfogalmi adó elmaradása már idén komoly, több száz milliós kiesést okoz a városnak, az ehhez kapcsolódó állami támogatás hiánya pedig majd a 2022-es költségvetésben jelentkezik. Emellett számolni kell az iparűzési adó nagymértékű csökkenésével, s mínuszt eredményeznek majd az önkormányzat gazdaságsegítő intézkedései is, sorolta Papp Gábor a koronavírus-járvány okozta hévízi gazdasági károkat. – Reményeink szerint május végére-júniusra helyreállhat a rend. A vendégek visszatérésére természetesen fel kell készülni, addigra újra kell éleszteni a várost minden tekintetben. Szlogenünk: Hévíz megvár! És ezt komolyan is gondoljuk. Bizonyos területeken egyébként tudunk spórolni is, marketingre például egyáltalán nem költünk, s megtakarítást eredményez a programok elmaradása is. Az élet pedig nem áll meg. A projekteket tovább kell vinni, egyelőre a Festetics sétány körüli építkezés jól halad, és a városfenntartó is végzi az ilyenkor szokásos feladatait. Papp Gábor szólt arról is: sokan jelezték segítő szándékukat, ám egyelőre mindenkit arra kérnek: bárkihez bármilyen információ, segítségkérés befut, továbbítsa azt az önkormányzatnak, és ők megoldják. – Amennyiben szükségünk lesz a civilek segítségére, jelezni fogjuk, de csak akkor, ha már nem bírjuk kapacitással. Ez idáig egyébként tízes nagyságrendű az önkéntes karantén miatt tőlünk segítséget igénylők száma, ám számítunk arra, hogy ez nőni fog. Szervezettek vagyunk és felkészültek, intézményeinkben megvannak a szükséges védőfelszerelések s folyamatosak a beszerzések, ehhez a szükséges anyagi eszközök is rendelkezésünkre állnak.