Már jönnének a turisták a Balatonra – beindult a foglalás!

A hazai turisták már készülnek a nyárra. Ezt bizonyítja a Magyar Turisztikai Ügynökség egyik vezetőjének nyilatkozata, amelyben azt mondta, hogy ebben a hónapban már több mint húszezer foglalást tettek a magyar tengernél. A szakmai szervezet adatait erősítik meg a piaci szereplők is. Az egyik szálloda szerint: a csehek és a szlovákok már levélben kérdezgetik, hogy mikorra várható a Balaton (újra) megnyitása. Ráadásul egyre többen örülnek annak, ha online utazási foglalásaikkal jótékonykodhatnak is -írja a likeBalaton.hu.

Nem pánikolni kell: bécsi mintát követ a balatonfüredi szálloda – Már a külföldi turisták is jönnének a Balatonra

Aki most lefoglalja szállását, az hozzájárul ahhoz, hogy egy új mentőautót vásároljanak a Balatonra. A Balatonon szolgálatot teljesítő mentő ára 31,5 millió forint. Ez nem kevés összeg, azonban azt gondolom, hogy összefogással jelentős részét már karantén idején össze tudjuk gyűjteni, ennek érdekében már szerveztünk online borárverést a Balatoni Kör tagjaival és most egy füredi szálloda is csatlakozott az akcióhoz, amely speciális vouchert bocsátott ki, ennek egy része is a mentőautó megvásárlását szolgálja – mondta Bagyó Sándor, Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

A karantén jótékonyabbá tette az embereket

Nem véletlen most kezdtük el a mentőket is támogató akciót! A karantén megváltoztatta az emberek jótékonysághoz való viszonyát, szívesen fizetnek egy kicsit többet a szolgáltatásokért, ha azzal kifejezhetik szolidaritásukat egy jó ügy iránt – tette hozzá Varga László, a balatonfüredi Hotel Aura igazgatója.

A csehek és a szlovákok már jönnének

Ráadásul az utóbbi napokban ismét megerősödni látszik egyes balatoni honlapok látogatottsága. Úgy tűnik, hogy már a karantén utáni időszakra is próbálnak terveket készíteni a magyar családok. Sőt, vannak olyan cseh és szlovák utazni vágyók is, akik már elektronikus levélben kérdezgetik a szállodákat, hogy mikorra várható a Balaton újra megnyitása. Az érdeklődők megnyugtatása nem csak üzleti szempontból fontos, vannak pszichológiai okai is. Természetesen semmi konkrétumot nem tudunk az ilyen érdeklődőknek mondani. De, hogy ne vegyük el a kedvüket az utazástól, olyan online-vouchereket állítottunk össze, amelyeket a nyár folyamán bármikor beválthatnak a vendégek – mondta a szakember.

Bécsi mintát követnek – nem pánikolni kell

Az ötlet nem új, ebben bécsi mintát követünk. A híres Klimt Villa tulajdonosai ott voltak az elsők között, akik bezárás után már néhány nappal elkezdték értékesíteni azokat a belépőket, amelyek bármikor felhasználhatók. Sőt, bevételeiket azzal is megpróbálják szinten tartani, hogy online megvásárolhatóak azok a maszkok, amelyek a híres bécsi művész, Gustav Klimt motívumait népszerűsítik. A bécsi példa számunkra azért volt meghatározó, mert jól mutatja, hogy válság idején nem pánikolni kell, hanem előremutató ötletekkel meg kell őrizni a pozíciónkat az emberek emlékezetében. Viselkedésünkkel azt kell sugallni, hogy a karantén utáni időkben ismét számíthatnak szolgáltatásainkra – mondta a balatoni szakember.

Karanténban is kell egy cél

Az ilyen akciók nem csak üzleti szempontból fontosak, az emberek könnyebben el tudják viselni a bezártságot, ha van egy távolabbi cél, ami miatt érdemes várni. Sok más jótékonysági akció indult mostanában a Balaton körül. Néhány hete, hogy a Balatoni Kör borárverést szervezett a veszprémi kórház megsegítése érdekében. A befolyt több mint háromszázezer forintból ágyneműket vásároltak az intézmény javára. Hasonló akciót szervezett a balatoni mesehős, Füred Kapitány is. Ő húsvétkor játékokat vitt a kórházban fekvő gyerekeknek. A Lavender Tihany manufaktúra jóvoltából, a megfeszített tempóban dolgozó nővérek is kaptak húsvéti ajándékot, olyan kozmetikumokat küldtek nekik, amelyek az otthoni pihenésüket is szolgálhatják. Mindezek azt bizonyítják, hogy most egy kicsit jótékonyabbá váltak az emberek. Reméljük, hogy ezt a szokásukat a vészhelyzet elmúltával is megőrzik – tette hozzá Éskovács Péter, turisztikai kommunikációs tanácsadó -olvasható a likeBalaton.hu-n.