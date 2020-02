Már javában zajlik a nagykanizsai sportcsarnok építése

Közel másfél hónapja, a tervek szerint zajlik a multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok kivitelezése – hangzott el a csütörtökön a munkálatok helyszínén, a Kanizsa Centrum mögötti területen tartott bejáráson.

Közel 15 milliárd forintból több ezer fő befogadására alkalmas, többfunkciós létesítmény épül a keleti városrészben.

– A csarnokkal sok évtizedes álom valósul meg, a város már régóta megérdemel egy ilyen létesítményt – mondta Balogh László polgármester.

Cseresnyés Péter ország­gyűlési képviselő, államtitkár kiemelte: figyelmet fordítanak arra, hogy kisebb környezeti terheléssel járjon a munka. De fontos az is, hogy kanizsai és környékbeli vállalkozások kapjanak munkát a beruházásban. A létesítményben velodrom pálya is helyet kap majd.

Peresztegi Imre, a kivitelező ZÁÉV Építőipari Zrt. vezérigazgatója jelezte: a csarnok építésén túl a beruházásnak része a környezet rendezése, a komplett infrastruktúra kiépítése és ötszáz férőhelyes parkoló létrehozása is, a szükséges csatlakozóutakkal együtt.

– Jó ütemben halad a kiviteli tervek készítése – részletezte Peresztegi Imre. – De kihasználva a jó időjárás adta lehetőségeket el tudtuk kezdeni a tényleges kivitelezést is, ami magában foglalja a terület előkészítését, az ideiglenes melléklétesítmények kiépítését és konténerpark telepítését is. Illetve elkezdtük a közműkiváltási munkákat, ami lehetőséget ad a csarnok alapozásának előkészítéséhez. Március vége felé pedig a munkaterületen el is kezdődhet az alapozás, elhelyezzük a pilléreket, gerendákat. A tervek szerint jövő év augusztus harmadikáig a szerződésben vállalt minőséget teljesítjük.

Diós András, a projekt főmérnöke kiemelte: az előregyártott kelyhek készítése, valamint a betonacél gyártása már ugyancsak zajlik. Március elején a szerkezetépítő csapat is felvonul, ezt követően kezdődik meg a „látványosabb, nagyobb volumenű” része a beruházásnak.