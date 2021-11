Már a 25 ezret is elérte a Stop, Gyurcsány! Stop, Márki-Zay! petíciót aláírók száma a zalaegerszegi választókerületben

Ezt Bali Zoltán alpolgármester, a Fidesz városi alelnöke és választókerületi kampányfőnöke jelentette be szombaton a Kölcsey-gimnáziumban tartott találkozón.

Az immár hagyományos vacsoraesttel (amelyet a járványügyi előírásoknak megfelelően védettségi igazolványhoz kötött részvétellel tartottak) tagjai és támogatói segítségét köszönte meg a Fidesz megyeszékhelyi szervezete.

Balaicz Zoltán polgármester, a Fidesz zalaegerszegi elnöke a rendezvényen felidézte: 2007-ben szervezték meg először, akkor még a Gébárti-tónál a mára tradicionálissá vált polgári vacsoraestet. A rendezvény, csakúgy, mint a párt tagjainak, segítőinek létszáma az évek során kinőtte magát. Mindez pedig erőt és példát is mutat, mondta.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, választókerületi elnök kiemelte: az eredmények is arra utalnak, jó úton tart a kormány. Ezt is alátámasztja a választókerületben gyűjtött aláírások országos szinten is kiemelkedő száma.

Az eseményen Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke, országos pártigazgatója is köszöntötte a vendégeket. Aktuálpolitikai kérdésekről szólt, emellett pedig elismeréssel arról a munkáról és összetartásról is, amely a Fidesz választókerületi csapatát jellemzi. A rendezvényen születésnapján köszöntötték Vigh Lászlót, Kubatov Gábor – saját meglepetése, egy Fradi-mez mellett – Orbán Viktor személyes jókívánságait tartalmazó díszlevelet is átadott az országgyűlési képviselőnek.