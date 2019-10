Már 129 kamera őrködik Nagykanizsa biztonsága felett

Közel 20 millió forintból modernizálták és bővítették a helyi térfigyelő kamerarendszert. Az avatót tegnap tartották a városi rendőrkapitányságon.

Dénes Sándor polgármester az ünnepségen elmondta: a rendszer bővítésével ismét jelentős lépést tett Nagykanizsa, hogy még biztonságosabb és élhetőbb várossá váljék. A térfigyelő kamerák szerepe a közrend és közbiztonság fenntartásában hatalmas. Prevenciós hatásuk nem számszerűsíthető, de jelentősen csökkentik a mozgásterét azoknak, akik rossz szándékkal érkeznek a városba. És az elkövetett cselekmények felderítése is jelentősen könnyebbé válhat. – A városban 2004-ben telepítették az első térfigyelő kamerákat, majd az elkövetkezendő évtizedben ez a rendszer folyamatosan bővítésre és modernizálásra került – idézte fel Kékesi Ádám rendőr őrnagy, a kanizsai kapitányság közrendvédelmi osztályvezetője.

– Jelen fejlesztés keretében újratervezték és kicserélték a belváros és környezetét figyelő rendszert – folytatta Kékesi Ádám. – Összesen 45 kamera került felszerelésre. Megújult a vásárcsarnok, a buszpályaudvar, az Erzsébet tér, a Fő út, a Deák tér, az Eötvös tér és a Huszti tér rendszere, illetőleg megvalósult a bagolai városrész bekötése is. A fejlesztés eredményeként összesen már 129 kamera vigyázza az itt lakók biztonságát. A felszerelt kamerák és az általuk közvetített kép minősége és felbontása a jelenleg elérhető csúcskategóriát képviseli.

Az őrnagy köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a kamerarendszer fejlesztése miatt, illetve azért is, mert a város minden évben 5 millió forintot biztosít a kamerarendszer valós idejű figyelésére is.

A nagyobb biztonságot, a bűncselekmények jobb felderítési arányát, illetve a kamerák visszatartó erejét a statisztika is alátámasztja. Elhangzott: 2010-ben a vagyon elleni bűncselekmények száma meghaladta az 1300-at, míg tavaly csak 382 ilyen eset történt. A tegnapi avatáson egy a közelmúltban történt közterületi rablás is szóba került, amelynek elkövetőit szintén az arc- és rendszámfelismerő kamerák segítségével azonosították.

Az avatáson részt vett Cseresnyés Péter államtitkár, aki rámutatott: fontos a rendőrség munkájának támogatása, hiszen a bűnözők is haladnak a korral, és egyre modernebb eszközöket vetnek be. A kamerák az itt lakók szubjektív biztonságérzetét is növelik, ami manapság az egyik legfontosabb szempont.