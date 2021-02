Makett készülhetne a körárkokról, a Bezerédre látogatók is megismerhetnék a titokzatos létesítményeket

Január 7-én jelent meg a Zalai falvak templomai sorozatunkban a Belezna szakrális helyei­ről írt cikkünk, melyben a falu határában fellelt neolitikus körárokról is beszámoltunk.

A magyarországi körárkok kutatásvezetője, dr. P. Barna Judit régész-muzeológus, aki a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóságán a Régészeti Örök­ségvédelmi Gyűjtemény vezetője, hozzászólt írásunkhoz, támogatva javaslatunkat, hogy Bezeréden a körárokról készítsenek egy élethű, szabadtéri makettet, hogy a településre látogató turisták is megismerhessék, tekintve, hogy a körárkok rendkívül nagy méretűek voltak. Mintegy száz méter átmérőjű, két-három méter mély árokkal körülvett körről van szó, amelyet egy százötven méter átmérőjű külső kör vett körül.

„Örülök, hogy sikerült érdeklődést keltenünk a késő neolitikus körárkok – és ezáltal talán a régészet egésze – iránt. A körárkok mint Közép-Európa legkorábbi monumentális építményei a mai napig sok kérdést vetnek fel a kutatók számára, hiszen – bár egyre többet ismerünk belőlük – még mindig nem teljesen tisztázott, hogy miért is építették őket. Az, hogy közösségi-rituális helyszínek voltak, nagyon valószínű, de fontos lenne ezt közelebbről is megismerni, tovább pontosítani. Minden új ásatás új információkat fedhet fel, melyek által újabb mozaikdarabkák kerülhetnek a helyükre. A legfontosabb, leghasználhatóbb eredmények régészeti ásatástól várhatók, melyhez pályázati erőforrásra lenne szükség. Jelenleg is keressük kollégáimmal a lehetséges pályázatokat, hogy legalább kisebb mértékű szondázó ásatással megkutathassuk a bezerédi körárkot, és így radiokarbon-datálásra alkalmas leletekhez jussunk, amelyek segítségével meg lehetne határozni pontosabban a létesítmény korát. Addig is, amíg ezen a téren nem sikerül előrébb jutni, jó ötletnek tartom, hogy egy méretarányos maketten legyen bemutatva az érdeklődőknek a körárok – írta P. Barna Judit.

Fekete János, Bezeréd polgármestere szintén egyetért a kezdeményezéssel, dr. P. Barna Judit pedig felajánlotta segítségét a megvalósításhoz.

– Makettkészítésben már van tapasztalatunk. A fény régészete kiállításhoz készíttettünk egy méretarányos makettet a gétyei körárokról. A bezerédi körárokról pedig digitális rekonstrukció született, amit annak idején be is mutattam a falunapon. Szí­vesen segítek egy hagyományos makett elkészítésében is szakmai tanácsokkal – írta a Magyar Nemzeti Múzeum örökségvédelmi gyűjteményének vezetője.

