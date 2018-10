Magyarország megújulásához az idősek is kellenek

Vendéglátással, ünnepi műsorral, zenével, s legfőképpen: jó szóval köszöntötte a fürdőváros szépkorú lakóit tegnap az önkormányzat nevében Novák Ferenc polgármester és Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester.

A rendezvényre az általános iskolában került sor, ahol Novák Ferenc a 80, 85 és 90 éveseknek emléklapot adott át, akik a képviselő-testület korábbi döntése alapján 10 ezer forintot is kapnak a későbbiekben. Köszöntő beszédében a polgármester kitért a Zalakaroson az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztésekre is. Többek közt elmondta: napelemeket szereltek fel közintézményeikre, kerékpárutat építettek, fejlesztik a gyógyhelyi központot, bővítik a civil házat, továbbá felújítják a belterületi utakat. Majd néhány személyes gondolatot osztott meg a jelenlévőkkel.

– Önök gyermekeket neveltek fel, s itthon, vagy éppen máshol több évtizedig dolgoztak – köszönet érte. Ezt különösen a mai világban uralkodó szokások, trendek korában lehet igazából értékelni – szögezte le. – Ez a múlt – ám nagyon fontos a jelen és a jövő is. Önök már sok mindent letettek az asztalra, de hála Istennek, még mindig sok aktivitást látok a korosztályuk részéről és ezt nagyon köszönöm! Magyarország megújulásában az idős emberekre is szükség lesz, a tudásukra, a tapasztalatukra – és ne szégyelljük kimondani, egyre inkább szükségünk lesz még a munkájukra is – mondta.

Az ünnepi műsorban a Rügyecske Tánccsoport, a Dalárda Vegyeskar, Kossuth Gergő lépett fel, a zenét és a jó hangulatot pedig Horváth László biztosította.

