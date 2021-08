Magyarország legszebb konyhakertjei: Gutorföldéről 95-en jelentkeztek a vetélkedőre

Idén a száraz nyár extra kihívások elé állítja a kertművelőket, de a faluból így is 95-en jelentkeztek a Magyarország legszebb konyhakertjei országos vetélkedőre.

– Az idei nagy szárazság látszik a kerteken, a növényeken – mondta Fercsák Lászlóné, a kertmozgalom helyi koordinátora. – Azokon a helyeken fejlődnek szépen a vetemények, ahol az öntözést meg tudják oldani. Meglepetésemre találtam néhány házat, ahol idén már kutat fúrattak, hogy onnan oldják meg a vízellátását. Ez egy jó megoldás. A Luca-naptárt évek óta írom, már látszott, hogy erre az évre szélsőséges időjárás várható, a szemerkélő esőket hosszú szárazság váltja, majd viharos felhőszakadással érkezik nagyobb mennyiségű csapadék, ami után megint kiszárad minden. Ezen a nyáron kapkodhatjuk a fejünket, hogy gyomlálunk, kapálunk vagy öntözünk. Sokan mondják, hogy nem permeteztek annyit, mint az előző években, mert a melegben nem kellett, viszont az utóbbi hetek párás időjárása után lehet, hogy a paradicsomoknak kell némi rásegítés, nehogy tönkremenjenek.

Fercsák Lászlóné azt is elmondta, hogy nemrég tartották meg Biatorbágyon a 2020-as Magyarország legszebb konyhakertjei vetélkedő országos eredményhirdetését, a járvány miatt a tervezettnél néhány hónappal később.

– Gutorföldéről öt kertet és tulajdonosát terjesztettük fel országos díjra, ám ez alkalommal – a kertvetélkedő történetében először – nem hoztunk haza bronzplakettet, „csak” oklevelet. Kicsit szomorúak voltunk, de a tájékoztatás szerint idén a korábbiakhoz képest visszafogták a kertvetélkedő anyagi kereteit, kevesebb országos első helyet osztottak ki, és inkább arra figyeltek a szervezők, hogy azokról a településekről nevezőknek adjanak díjakat, ahol eddig még nem kaptak. Egy résztvevő kapott most életmű díjat, illetve intézményeket és magánszemélyeket is jutalmaztak. Ez idáig, hat éven át minden díjkiosztóról hoztunk haza országos elsőséget, most nem, de nem csüggedünk, a kertek szépek voltak tavaly is, és nem tört meg a lendület, hiszen idén is 95 kertművelő csatlakozott.

Az elmúlt években 771 településről mintegy 92 ezer kertművelő munkáját értékelték a kertvetélkedőn, 387 országos díj talált gazdára, és a programban részt vevő kertművelők hatására több mint 28 ezer új konyhakertet alakítottak ki országszerte.