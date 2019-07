Magyarok kenyere – Még várják az adományokat a jótékonysági akcióban

Kilencedik éve szervezik meg a búzaaratás idejében azt a karitatív gyűjtési akciót, amelynek kedvezményezettjei a Kárpát-medencében, határokon innen és túl működő, gyermekeket segítő intézmények. A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program megyei búzagyűjtő ünnepségét tegnap a tüskeszentpéteri malom udvarán tartották.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) közös megyei búzagyűjtő napján, a Zalacereália Kft. által működtetett malom udvarán Németh Gergely, a MAGOSZ alelnöke, a NAK Győr-Moson-Sopron megyei elnöke mondott beszédet.

– A hitből és szeretetből fakadó jótékonykodás a célja ennek a Pécsről kiindult civil kezdeményezésnek. A segítségnyújtás a nemzeti összetartozást és a szolidaritást jelképező eseménysorozattá vált. E jótékonysági akció keretében évről évre több, 10, 25, majd a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével 100, 220, 440, tavaly pedig már 605 tonna búza gyűlt össze országosan. Felelősség egymásért, összefogás a nemzetért, ezt üzeni számunkra e búzagyűjtés ünnepe. Hála minden gazdának, aki búzát adományozott a Kárpát-medencében és itt, Zala megyében is – mondta a MAGOSZ alelnöke, majd hozzáfűzte, a megyei gyűjtések után az ország és a Kárpát- medence területéről öszszegyűjtött búzát jelképesen augusztus 10-én öntik össze Nemeshanyban, hogy abból készüljön el a magyarok kenyere.

Süle Katalin, a NAK Zala megyei elnöke a búzabetakarítás zalai sajátosságairól szólt. Itt az aratás általában később kezdődik és fejeződik be, mint az ország más részein. Ez idén is így történik, s – mint elmondta – még nem érkezett be a gazdáktól várt minden adomány. A gyűjtés jelenleg is folyamatban van, mondta a kamara elnöke, és megköszönte azoknak a gazdáknak az adományait, akik már az aratás közben is vittek, és előre azoknak, akik még ezt követően szállítanak búzát a megyei gyűjtőpontokra.

Süle Katalin érdeklődésünkre elmondta, eddig a búza 90 százalékát aratták le a megyében. Az elmúlt napok csapadékos időjárása hátráltatta a munkát. A vártnál gyengébbnek, hektáronként 6,5 tonnásnak ígérkezik a búza megyei átlagtermése.

Király László, a házigazda Zalacereália Kft. ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy az események helyszínén – az írásos emlékek alapján – már 1524-ben őröltek, és a hagyományt igyekeznek hosszú távon fenntartani. Az ünnepségen a Szentgrót Táncegyüttes adott műsort, majd az egyházak képviselői megáldották a gyűjtés jelképes eredményeként kirakott, zsákokba csomagolt búzát és lisztet.