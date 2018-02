A Magyar Telekom nevében üzengetnek a trükkös csalók

A Magyar Telekom nevét használják azok a trükkös csalók, akik bizalmas információkat, többek között számlaszámot és bankkártyaadatokat próbálnak adathalász módszerrel kicsalni.

Az időről időre újra felbukkanó jelenségre most egy olvasónk hívta fel figyelmünket. Szabó Józsefné maga is kapott egy e-mailt, amiben a szolgálatatót megjelölve 1315 forintos tartozásra hívják fel a figyelmet, és kérik annak azonnali rendezését.

– Nem értettem, miért kaptam felszólítást, hiszen minden számlát pontosan befizetek – mondta olvasónk. – Az is feltűnő volt, hogy a levelet helytelen magyarsággal írták, bár a szöveg így is érthető volt.

Szabó Józsefné azt mondja: a tanácstalanságát növelte, hogy az elektronikus levélben a szolgáltató neve a jól ismert színben jelent meg, s az e-mail feladójaként is a Magyar Telekom neve szerepelt. A levélben szereplő linkre – amin az e-mail írója szerint a tartozást rendezni tudta volna – azonban nem kattintott rá.

A levél kapcsán megkerestük a szolgáltatót. A Magyar Telekom PR Irodájának tájékoztatása szerint a nagy ügyfélbázissal rendelkező szolgáltató esetében időről időre előfordulnak adathalász kísérletek, melyeknek az ügyfelek mellett maguk a vállalatok is kárvallottjai. A konkrét esetben valószínűleg az történhetett, hogy számlatartozás ürügyén egy, a Telekom honlapját, vagy a banki befizetési oldalt utánzó weboldalra irányították volna olvasónkat, ahol személyes adatok, banki adatok megadását kérik a csalók.

Az adathalász levelek kiküldéséhez a csalók internetes e-mail-cím adatbázisokból szerzik az elérhetőségeket. A csaló levélben szereplő összegek általában 1315 forintról szólnak, de több levéltípus létezik, így más összeg is előfordult már. Fontos tudni: a csalás fő célja nem a megjelenített összeg befizettetése, hanem a bankkártyaadatok és az azokhoz tartozó kódok megszerzése. Ezt támasztja alá, hogy a levélben szereplő bankszámlaszámok a Magyar Telekom hivatalos bankszámlaszámai, így a vállalatnak külön feladat az adathalász levelek hatására tévesen átutalt összegek kiszűrése és visszautalása az ügyfeleknek.

A kérdéses elektronikus levél feladójaként megjelenő magyar-info@telekom.hu cím – ami olvasónkat is elbizonytalanította – vélhetően kibertámadás révén került a csalók birtokába. A Telekom – amint észlelte a támadást -, azonnal megtette a szükséges biztonsági intézkedéseket, s az érintett adathalász webcímeket, a csaláshoz használt url-eket is letiltotta. Az elkövetők azonban újabb url-ek felhasználásával a jövőben is folytathatják ezt a támadássorozatot. A Telekom éppen ezért arra kéri ügyfeleit, fokozott figyelemmel kezeljék a hasonló e-maileket. A levél érkezésekor alaposan vizsgálják meg a belinkelt weboldalt. A hivatalos, általuk küldött levél esetén a weboldal link minden esetben tartalmazza a telekom.hu tartományt. Ha a kapott levélnél ez nem teljesül, úgy tanácsos nem megnyitni a linket. Árulkodó lehet még a furcsa, idegen, szokatlan tartalom, de a nyelvtani hibák tömkelege, illetve a magyartalan fogalmazás is mindenképpen óvatosságra intő jel.

A Magyar Telekom arról is tájékoztatta lapunkat, hogy az eddig már ismertté vált esetek alapján egyértelműen kizárható, hogy az akció kifejezetten az ügyfeleik ellen irányult volna. A hasonló esetek számának visszaszorítása érdekében folyamatosan igyekeznek tájékoztatni ügyfeleiket, többek között a honlapjukon keresztül igyekeznek felhívni a figyelmet arra, hogy miként kerülhetők el a visszaélések. A szolgáltató azt is javasolja, amennyiben az ügyfél úgy érzi, hogy trükkös csalás áldozatává vált, érdemes – a szolgáltató tájékoztatása mellett – a rendőrségen hivatalos feljelentést tenni. A Magyar Telekom emellett saját hatáskörében is együttműködik az érintett hatóságokkal az olvasónk által is felvetett csalási kísérlethez hasonló visszaélések visszaszorítása érdekében.