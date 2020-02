Magyar szabadalmat is bemutattak a vendégeknek a hévízi konferencián

Kétnapos fizioterápiás konferencia kezdődött pénteken a Magyar Honvédség rehabilitációs intézetében. Az előadók új eszközöket, kezelési lehetőségeket mutattak be.

Ez már a hetedik hasonló szakmai tanácskozás az intézményben, ahol a 120 orvos és szakdolgozó vendég kreditpontokat szerezhet. Prof. Sandra Sándor, a Honvéd Egészségügyi Központ szakrendelés-vezető főorvosa elmondta: a szláv és germán népcsoportok között fekvő Magyarország egyfajta oázis, hiszen „bárhol lefúrunk, 80 százalékban termál-, illetve gyógyvíz tör fel”, ami hatalmas lehetőség, s ezt ki kell használni, hiszen jelentős bevételt termelhet az országnak. Úgy fogalmazott: évről évre egyre több az újdonság a fizioterápiában, megjelennek új eszközök és eljárások. A lágylézer- terápiát például magyarok vezették be a világon.

A fizioterápia újdonságai közül pedig nem egy fel is tűnt Hévízen. A közelmúltban például olasz és cseh „álomkészülékek” jelentek meg a piacon, amelyekkel a konferencia résztvevői is megismerkedhettek, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának orvosai pedig tanácsokat adtak a fejlesztésükre.

A szakmai tanácskozáson különböző betegségek újszerű kezelési lehetőségeit, s az azokban elért eredményeket is bemutatták a közönségnek, mint ahogyan azt a magyar fejlesztésű, szabadalommal védett kezelőágyat is, amelynek segítségével felgyorsítható, megkönnyíthető a gyógyulás folyamata. A feltaláló, Mollináry László egyébként a berendezésből kettőt a honvédség egészségügyi központjának adományozott. Az állítható, elemeiben mozgatható szerkezet mágnes- és zeneterápiával egészíti ki a kezelést, így növelve a hatékonyságot.

Pölöskei Anikó, a hévízi rehabilitációs intézet vezetője lapunk kérdésére úgy fogalmazott, hogy az előző évhez képest tavaly nőtt a vendégszámuk és a bevételük is.

– A német és az osztrák gyógyulni vágyók már eddig is nagy számban jelen voltak Hévízen, és az oroszok is visszatértek – fogalmazott az intézetvezető, hozzátéve: az intézmény 200 ággyal működik, amelyből 72 finanszírozott, 128 pedig fizetős. – Most már tendencia a forgalom bővülése nálunk, hiszen 10 százalék feletti növekedést tapasztalunk évről évre.