Magyar-horvát király is lehetett volna Zrínyi Miklós

Zrínyi nyelvzseni volt – az anyanyelvként elsajátított magyar és horvát mellett a latin, az olasz, a görög és a német sem okozott gondot neki, sőt az angolt és a franciát is elsajátította.

E tudásának köszönhetően gyakorlatilag az egész világgal kommunikálhatott. Európa Zrínyije – találóan ezt a címet adta 1996-ban megjelent tanulmányának R. Várkonyi Ágnes történész, az MTA rendes tagja. Ahogy a szerző a terjedelmes munkájában leszögezi: Európa a saját jövője letéteményesét látta Zrínyiben. Az életmű kutatója úgy véli, hogy a kora újkor évszázadaiban, de főként 1660 körül nincs még egy magyarországi személyiség, akit ennyi elismeréssel illettek Angliában vagy a kontinens más tájain. Bocskaival, Bethlennel, Pázmánnyal, Esterházyval, II. Rákóczi Ferenccel említik egy sorban, hozzátéve: a kereszténységet védte az iszlámmal szemben.

„Európa Zrínyije” a biztonságot nyújtó hadvezér, aki nemcsak a háború mestere, hanem ismeri a béke szabályait is és képes megteremteni a nyugalmat. Államférfi, aki áthidalja az ellentéteket, kibékíti, egyesíti a németeket és a magyarokat, nincsenek hiúságmániái, tud együttműködni Montecuccolival és Hohenlohéval. Azt tartják róla, képes rá, hogy létrehozza az európai országok összefogását. Szerénységéről is ír a szerző, aki szerint „nem kelti fel a császár féltékenységét. Nem sért meg senkit, de őt sem lehet megsérteni”. Akárcsak a mesékből ismert király, az igazságos Mátyás, egyszerű ruhába öltözve járja végig megyéjét, országát, hogy közelebbről megismerje az alattvalók gondjait. A szerző sajnálkozásának ad hangot, hogy e nemes ember csaknem teljesen kiesett a nemzetközi köztudatból, legfeljebb az igényes külföldi szakirodalom tartja számon költőként és katonaként. Politikai berkekben Montecuccoli és Lipót császár ellenfeleként emlegetik a „forrófejű magyart”.

Az angolok még életében, 1664-ben – röviddel a halála előtt – terjedelmes életrajzot jelentettek meg róla. A 168 oldalt kitevő kiadvány 1987 óta magyarul is hozzáférhető, köszönhetően az ELTE régi magyar irodalomtörténeti tanszéke akkori négy hallgatójának. Az egész igen élvezetes olvasmány, egyfajta dicshimnusz. A címe a kor szigetországi szokásainak megfelelően meglehetősen terjedelmes, így kezdődik: Gróf Zrínyi Miklósnak, a magyarországi segédhadak protestáns fővezérének, a kereszténység legmegfontoltabb és legelszántabb bajnokának életvitele … – és még hosszan folytatódik, gyakorlatilag blikkfangosan utalva a tartalomra. A kötet tehát publicisztikai természetű. Szerzője az O. C. monogram mögé rejtőzik, jelezve, hogy a tartalom tulajdonképpen a kiadó akaratát tükrözi.

Ilyen, a kíváncsiságot felkeltő megfogalmazásokkal él: „Látván, hogy Zrínyi az a nagy név, amely fenntartja a meggyengült kereszténységet …, ki ne óhajtaná megtudni, hogy ki ő, honnan származik, mit tettek ősei ugyanezért a nemes célért?“ Kitér vérmérsékletére, alkatára, vallására, reményeire és erényeire. O. C. végigkíséri a törökök európai invázióját a kezdetektől, ahogy sorra leigázták a kontinenst, így 1566-ban Szigetvárt. Azt is megjegyzi, hogy az oszmánok minduntalan Allah után kiáltoztak, amikor Istenükhöz fohászkodtak. S itt jön az újabb, nem épp költői kérdés, hisz arra válasz is érkezik: „Hát nem támaszt sehol a Gondviselés olyan hőst, aki ezekkel az arcátlan mesterkedésekkel szembeszállhatna? Hát nincsen egy bajnok se készenlétben, hogy a pimasz hódítót megállítsa? De van! A nagyszerű Zrínyi…”

A dicsőítő, magasztaló hozsanna műfajához illően az angolok sorra veszik hősünk haditetteit, hadicseleit a Dunától Csallóközig, egészen Horvátországig… Ez utóbbihoz sorolható a gróf hőstette, amelyről ő maga számolt be egyik jelentésében a császárnak: „Tegnap az ellenség nagy hadtesttel vonult ellenünk és világos nappal egy hajóhidat hozott magával, hogy azt a Mura folyó fölé fektesse, Kotorihoz közel, 3000 tatárt jelölvén ki ennek végrehajtására. Ami csekély erővel rendelkeztem, úgy irányítottam, ahogy azt a magam számára legelőnyösebbnek láttam, és saját magam álltam őrséget 300 lovassal. Hajnalhasadás körül híradást kaptam jelzőlövés által (megbeszélés alapján), miszerint az ellenség 2000 embere már átjutott a vízen, mire én azonnal a helyszínre vonultam, ahol az ellenség előttem volt, és így nem nyílt lehetőségem a visszavonulásra. Ebben a szorult helyzetben megtámadtam és Isten segítségével megfutamítottam őket.” Az ütközet kimenetele nem lehetett kétséges… Zrínyiről azt írták még, hogy számos helyőrséget foglalt el, s „nincs oly zug, sarok, szoros, híd vagy út Magyarországon, Horvátországban, Sziléziában, Ausztriában vagy Stájerországban stb., amit ne ismerne”.

A teljes jellemrajz jegyében kitérnek családi hátterére és műveltségére, megjegyezve: „Kifinomult és tiszta vér folyik ezekben a hősi erekben, mely nemes vállalkozásokhoz szokott, és dicsőségre érlelődött a hősiesség és vitézség állandó gyakorlása és alkalmazása által e 200 év folyamán.” Az sem kerüli el a figyelmüket, hogy grammatikát (nyelvtant), retorikát, erkölcstant és hittudományt tanult, nemkülönben matematikát, amelynek gyakorlati része igencsak hasznára volt a katonai erődítéstanban, táborvezetésben, korabeli navigációban.

Ahogy egy alapos, mindenre kiterjedő jellemrajztól elvárható, a külső és belső tulajdonságait is szemügyre veszik, ebben a stílusban: „E hős temperamentuma oly nagy hírű, mint amilyenek tettei, lelki alkata oly emelkedett, mint teljesítményei, felfogóképessége világos, pontos és szilárd. Memóriája rendszeres, megbízható. Szenvedélyei nyughatatlanok, de visszafogottak, élénkek, de nem zavarják meg lelki egyensúlyát… Szangvinikus hajlamát az északi melankóliának megfelelő vérmérséklet fékezi, ami megfontolt életvitelét olyan kiemelkedővé teszi, mint amilyen a szelleme.”

Mint holmi iskolai dolgozatban, a termetére is kitérnek, azt éppen „megfelelőnek” ítélik. Összességében jóvágásúnak tartják, „se nem sovány, se nem testes, de mindenféleképpen arányos. Arckifejezése inkább kemény, mint zord, egyszerre kelt félelemmel vegyes tiszteletet, és megörvendezteti mindazokat, akik beszélnek vele. Szeme élénk és mélyre látó. Haja barna és kellemes, taglejtése és járása méltóságteljes… Teste munkához szokott és idegen a nagy jólétből eredő nőies hiábavalóságoktól, amelyek luxushoz és telhetetlenséghez puhítják azokat a nemes lelkeket, amelyek keményebb erőfeszítésekre és gyakorlatokra születtek.”

Még egy fontos tulajdonsága: elvesztheti életét, de türelmét nem, egész napokat tölt embereivel várakat vagy szorosokat megerősítendő, számos hírszerzőjét és kémjét egész éjszakákon át várja, éjjelente nem alszik többet négy óránál. Ideje nagy részét tanácskozásokkal, vitákkal és gyorsfutáraival tölti, a kapott levelekre fáradhatatlanul válaszol – ahogy az a nyomtatásban kiadott 170, általunk hivatkozott irományából is kitűnik.

Az angolok még katonáinak nevelésére és kifizetésének módjára is utalnak: „Óvja őket a mértéktelenségtől és arra szoktatja, hogy a legkisebb ellátmánnyal is meg legyenek elégedve, és a legnagyobbtól se essenek túlzásba.” Ő maga is takarékoskodik italával, ételével, mértékletesen iszogat étkezések alatt, „és csak nagy ritkán ezek között”. Más élvezeteiben még ennél is mértéktartóbb. „Oly szigorúan tiltott meg önmagának mindenféle szabadosságot, mint ahogy azt másoknál is bünteti. Nőt soha nem lehet látni táborában, sem szobájában vele enyelegni.”

Londoni megbecsültségére jellemző, hogy egy évvel később a tragikus vadász-szerencsétlenség híre a szigetországba is eljutott, akár az egész keresztény világba. Sorra jelentek meg az őt sirató, tetteire emlékeztető röpiratok, gyászversek, emlékbeszédek. Idehaza is siratják. Méltatja őt a művelt utókor is. Muraköz Tassóját látják benne, párhuzamot vonva a Szigeti veszedelem és az itáliai költő (Tasso) A megszabadított Jeruzsálem című hőskölteménye között. Ő maga is öntudatosan Homé­rosszal és Vergiliusszal vetette össze magát. Tassóval hasonlította össze az 1859-ben tartott akadémiai székfoglalójában a költőóriás Arany János (1817-1882), aki Zrínyit sok ponton eredetibbnek találta olasz társához képest, nem elhanyagolva a köztük lévő hasonlóságot sem, amely a keresztények és muszlimok harcában csúcsosodik ki.

A mostani, 400. évforduló sokak számára szolgál alkalmat csáktornyai kirándulásra, ahol a részben felújított, kívül-belül megszépült óvárosban – amely gyakorlatilag a vár – várják az érdeklődőket. A barokk épület­együttes és környezetének a revitalizációjára 42 millió kunát szántak, amiből 36 millió uniós pénz. A felújított emeleti szárnyban kapnak helyet a kultúrtörténeti értékek, a Zrínyiek életét bemutató és kibővített állandó kiállítás. A földszinti részben – ahol hosszú ideig diszkó üzemelt – az egykori börtöncellák láthatók, a fölöttük magasodó bástyafalakkal, s tervezik, hogy bemutassák a teljes várépület történetét. A hangulatos környezet sejtetni engedi, milyen lehetett az élet egykoron arrafelé. Nem vitás, a vidék Zrínyi idejében élte virágkorát, a család akkor került a hatalom csúcsára. Szakmai körökben állítják: Miklósnak nagy esélye volt arra, hogy akár horvát-magyar király váljon belőle, ami az életébe került. Megölték, ám a gyilkos nem feltétlenül a kursenaci vadkan.

Ha már Csáktornyán járunk, nem hagyhatjuk ki a főtéren 1904. június 12-én fölavatott emlékművet. Az akkori eseményen báró Wlassics Gyula vallás- és közoktatási miniszter, Zala nagy szülöttje mondott beszédet, amelyet következőképp zárt: „Senki sem volt jobb horvát Zrínyinél és senki sem volt magyarabb nála. Mindenható Isten, add, hogy Szent István koronájának népei megértsék egymást balsorsban és békében.”