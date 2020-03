Magyar ápolók napja: ünnepség a Kanizsai Dorottya Kórházban

A magyar ápolók napja alkalmából ünnepséget és szakmai napot tartottak tegnap a Kanizsai Dorottya Kórházban.

Hazánkban 2014 óta ünneplik az első magyar főápolónő, Kossuth Zsuzsanna februári születésnapjához kapcsolódóan a magyar ápolók napját. A Kanizsai Dorottya Kórházban is hagyomány, hogy az intézmény dolgozóit nagyszabású eseményen köszöntik. A tegnapi ünnepségen elsőként Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő méltatta az ápolás, a gondoskodás hivatását végző embereket.

– Ápolónak lenni nemcsak foglalkozás, hanem igazi hivatás. Nemcsak azért, mert különleges szaktudást, munkafelfogást és munkahelyi morált követel meg, hanem azért is, mert elsősorban valódi elhivatottságra van szükség ahhoz, hogy valaki ilyen pályára lépjen, s ilyen pályán maradjon – fogalmazott Cseresnyés Péter, majd dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgató-főorvosa köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte: Kossuth Zsuzsanna, az ország első főápolónője embert próbáló hivatást választott.

– Az ápolóknak napjainkban meg kell küzdeniük a technológiai változásokkal is járó szakmai fejlődéssel, a fokozottabb és nehezebb dokumentációs feltételekkel, a betegek, a hozzátartozók és az orvosok egyre komolyabb elvárásaival is. A társadalom magától értetődően várja el, hogy az ápolók ott álljanak a betegágyak mellett, még akkor is, ha az testi épségüket vagy egészségüket veszélyezteti. Napjainkban mégis sokan megfeledkeznek arról, hogy önök is emberek, akik tudásuk legjavával segítik a gyógyulásra váró betegeket. Nem csak a tudásuk, belső erő is hajtja önöket, akár évtizedeken keresztül, hogy ápolók legyenek – mondta dr. Brünner Szilveszter.

Az ünnepségen kitüntetéseket is átadtak. Idén hét egészségügyi dolgozó munkáját ismerték el. Kakrik Zsuzsanna, a gyermekosztály szakápolónője, Filákné Gábor Erzsébet szociális munkás, Kovács Zsuzsanna, a központi labor szakasszisztense, Bali Éva gyógyszertári asszisztens, Varga Lívia Mária, az újszülött­osztály vezetőápoló-­helyettese és Tóth Balázs, a neurológiai és stroke-osztály ápolója, gazdasági beszerzési felelős kapott kitüntetést. A Magyar Ápolási Egyesület elismerő oklevelét pedig Andrasek Mária, a krónikus belgyógyászat ápolója vehette át. Az ünnepség után szakmai napot tartottak.