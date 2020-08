Ma már inkább előny faluhelyen élni – Hazahívogató Ramocsán

Tizedik alkalommal tartotta meg úgynevezett Hazahívogató rendezvényét a zalai kisközség önkormányzata. A program célja, hogy ha csak egyetlen nap, vagy csupán egy hétvége erejére, de visszacsalogassa a településre az elszármazottakat.

A szombati rendezvény ugyanakkor avatóünnepség is volt egyben, hiszen a közelmúltban készült el az a nyitott pavilon, amelyet közösségi térként szeretnének használni a településen. A faszerkezetes épület egyik sarkában pedig egy őrségi kemence került kialakításra, szintén a közösségi programok érdekében. Jankovics László polgármester köszöntőjében el is mondta: az önkormányzat által saját erőből kialakított új közösségi teret a helyi lakosok közül bárki használhatja, akár családi, magáncélú rendezvényekre is.

A pavilont és a kemencét Vigh László, a térség országgyűlési képviselője avatta fel. Elmondta: ma már előny, ha valaki faluhelyen lakik, hiszen a kistelepüléseknek élőket nem fenyegeti a hajléktalanság és a munkanélküliség, s a közbiztonság helyzete is sokkal jobb, mint a nagyvárosokban. A modern kor vívmányai révén mára már a falvaink azon hátrányai is eltűntek, amelyet korábban egyes árucikkek beszerzésének nehézsége jelentett, ez szintén hozzájárul, hogy mind többen választják lakóhelyül a békés, csendes, nyugalmat árasztó falvakat. Emellett szólt arról is, hogy az ember közösségi lény, társas kapcsolatokra, beszélgetésekre vágyik, a most átadott fejlesztés pedig éppen az ilyen közösségi rendezvényeknek lehet a színtere. A képviselő kiemelte azt is: a ramocsai helyi társadalom erejét jelzi, hogy a 43 fős település idei Hazahívogató rendezvényén többen vettek részt, mint amennyien jelenleg a falut lakják, tehát a kis közösség ezzel a rendezvénnyel még szorosabban összefűzte magát.