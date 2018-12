Luc, ezüst, Nordmann – kirakodtak a karácsonyfaárusok a megyében

A héten finisébe érkezik a karácsonyi készülődés, amit az is jelez, hogy megjelentek a karácsonyfaárusok a városok különböző részein. A kínálat bőséges, ám észre lehet venni, hogy lucból kevesebb van.

A közelgő ünnep biztos jele, hogy a városokban a megszokott helyek (utcasarkok, terek) az év végére „kizöldültek” – mert benépesültek karácsonyfával. Tegnap délelőtt a megyeszékhelyen még nem tapasztaltunk nagy forgalmat, az eladók inkább csak rendezgették a portékát és várták a vevőket. Elmondták: tapasztalatuk szerint a hét végére, közvetlenül az ünnep előtti napokban várható a nagy roham. Egy szakmai szervezet novemberben jelentős drágulást prognosztizált a piacon, és némileg emelkedtek is az árak, de korántsem az előzetes várakozásnak megfelelően. Képünkön Bognár Dániel és Czinderi Tibor a sportcsarnok előtti fenyőfavásárban hálóba húz egy kiválasztott fát.

– 120-130 centiméter körüli ezüstfenyőt keresünk, ami szabályos, formás. Karácsonykor nálunk gyűlik össze a család. Hat gyermekem van, unokákkal, gyerekekkel együtt leszünk vagy harmincan – hallottuk Miklós Dezsőnétől, aki férjével Pölöskéről érkezett és a sportcsarnok előtti vásárban válogatott tegnap. A kereskedők méterre vonatkozó irányár alapján darabra értékesítik a fenyőket, a vevővel történő megegyezés szerint. Az idei évre 20- 25, esetenként 30 százalékos drágulást prognosztizált a Magyar Díszkertészek Szövetsége – elsősorban a bérek növekedése miatt.

– Szombaton kezdtük az árusítást, az érdeklődés még csekély. Tapasztalatunk szerint itt Zalaegerszegen a legtöbben az ünnephez közeli napokban veszik meg a karácsonyfát – mondja Harmath Ádám, aki munkatársai segítségével árulja a fát: segítenek válogatni a vevőknek, és ha sikerült választani, hálóba húzzák a tűlevelű ágakat. Mint a hétvégi vásárlások alapján elmondta, legtöbben Nordmann- fenyőt vesznek. – A lucot is keresik, de abból nagy a hiány. Munkaigényes, öntözni kell, és kicsi az árrés rajta. Mi is emeltük az árát, de most is csak 2500 forint körül van – közölte. A Zalaerdő Zrt. is értékesít karácsonyfát, amit nem az erdőből vágnak, hanem karácsonyfatelepükön nevelik. Nagykanizsai központjukban árusítanak luc-, ezüst- és Nordmann- fenyőt is. A tavalyihoz képest a részvénytársaság is emelte a karácsonyfa árát, és Csányi Anita erdőművelési előadótól megtudtuk: náluk kisebb mértékű a drágulás, nem éri el a díszkertész szövetség által előre jelzett mértéket.

A luc méterét 2500 forintért, az ezüstöt 3500-ért, a Nordmann-fenyőt pedig bruttó 5000 forintért értékesítik. – A tapasztalatunk szerint egyre inkább hiány van lucfenyőből, most is nagy iránta a kereslet. Ennek piaci okai vannak. Néhány éve divattá vált a Nordmann-fenyő, amiből sokat behoztak külföldről. Aztán a kereslet csökkenése miatt a hazai termelők egyre kevesebb lucfenyőt állítottak elő, amihez az is hozzájárult, hogy aszályos évben öntözni kell a telepeken. Nehezebb lucot nevelni – tette hozzá Csányi Anita, aki elmondta még, hogy a Zalaerdő létesített lucfenyő karácsonyfatelepet a kínálat szinten tartása érdekében.

