Lovásziban az idei feladatok között az óvoda felújítása is ott van

Az elmúlt időszakban több faluszépítő munkát is elvégeztek a településen. Ezekről, illetve az idei feladatokról Kovács Ferenc polgármester számolt be lapunknak.

Jelentős munkálatokat végeztek a faluból a temető felé kivezető kerékpárút mentén, illetve a temetőben is, kezdte a felsorolást Kovács Ferenc, aki elmondta, hogy kivágták a régi tujákat, mert elöregedtek, illetve a feltörő gyökerek károsították az aszfaltburkolatot. A tuják helyére 40 hársfát ültettek. A Start munkaprogramban jelenleg 11 főt foglalkoztatnak, akik rendben tartják a köztereket, illetve a fák ültetését is ők végezték el.

– Sort kerítettünk továbbá a tervezett ároktisztításra és karbantartási munkálatokra is – folytatta a polgármester. – Míg mi igyekszünk rendben tartani a települést, sajnos a lakossági hulladékelhelyezéssel gondok vannak az utóbbi időben. Előfordul például gondatlan szemétlerakás a szelektív hulladékgyűjtőknél, amikor egyesek válogatás nélkül szabadulnak meg ott a szeméttől. Ha ezen a téren nem javul a helyzet a következő időszakban, elképzelhető, hogy megszüntetjük ezt a lehetőséget.

Kovács Ferenc arról is beszámolt, hogy több pályázat megvalósítása is feladatot ró a helyi önkormányzatra ebben az évben.

– A Magyar falu programban támogatást nyertünk elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlásához – részletezte az önkormányzati vezető. – Egy romos épületet újítunk fel ennek keretében a főutcán, a ház és a terület takarítását végezzük, illetve majd egy közparkot is szeretnénk itt kialakítani. Az óvoda felújítására mintegy 60 millió forintot nyertünk el, itt a külső és belső felújítást végezzük szigeteléssel, nyílászárócserével, a vizesblokkok és a tető felújításával, a parkoló rendbetételével a nyári hónapokban. Határon átnyúló projektünk is zajlik, melynek keretében közel 100 millió forintot tudunk fordítani a légoltalmi pince felújítására, korszerűsítésére. A jegypénztár és a múzeum már elkészült, a berendezésre még várunk, de ha minden meglesz, és a járványhelyzet is engedi, várjuk a látogatókat.

Továbbá a Start program keretében játszótér kialakítását tervezik, ötmillió forintot nyertek erre a célra.

Kovács Ferenc úgy fogalmazott, hogy a fentiek adnak bőven feladatot az érintetteknek, de továbbra is figyelik a faluprogram kiírásait. Ismét beadják a pályázatot például a fogorvosi rendelő megújítására (ezt szeretnék egy épületben összevonni a védőnői szolgálattal), valamint járdafelújításra, és a Lovászit Tormaföldével összekötő út rendbetételére is szükség lenne. A kultúrházban a vizesblokkok megújítása lenne esedékes.

A polgármester arról is szólt, hogy Lovásziban tapasztalatai szerint a helyiek odafigyelnek magukra, egymásra, a járványhelyzet miatt meghozott szabályok betartására, és a védőoltást is elfogadják. Továbbá azt is elmondta, hogy az első oltását már ő maga is megkapta, és mindenkinek ajánlja, hogy egészsége érdekében oltassa be magát.