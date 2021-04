Lovászi strandján júniustól már vendégeket fogadnának

Az idei nyáron, ha a koronavírus-járvány enyhül, és feloldják az egészségügyi korlátozásokat, megnyitja kapuit a helyi strandfürdő. A helyiek remélik: az örömteli pillanatra júniusban, az iskolai év végeztével sor kerülhet.

Jelenleg felújítás zajlik a két medencével működő, önkormányzati tulajdonban lévő szabadtéri strandon.

– Tavaly nem tudtuk megnyitni a strandot, szükségszerűvé vált a felújítás, amire idén sor kerül, már el is kezdődött – tájékoztatott Kovács Ferenc polgármester. – A kiszolgálóhelyiségekben, öltözőkben, zuhanyzókban gépészeti, vízszerelési munkákat végzünk el, valamint a burkolatot javítjuk, és teljes festést, fertőtlenítést kap az épület. Emellett a medencéket is megújítjuk. A gyerekmedence és a hozzá tartozó kiegyenlítőtartály szigetelése megsérült, elfolyt a víz, de feltártuk a hibát, megkezdődött a javítás. Továbbá a nagyobb medence és a gépház felújítása is megkezdődik. Terveink szerint április-májusban a végére is érünk ezeknek a munkáknak, és ahogy a korábbi években, úgy idén is június elején megnyithat a strand, ha a koronavírus-járvány miatt korlátozások enyhülnek, és szabad utat engednek a fürdőzésnek.

Kovács Ferenc hozzátette: hiányossága a strandnak, hogy nem tudják a medencék vizét melegíteni, nincsen erre berendezésük, csak a nap melege teszi kellemesebbé a vizet. De törekednek arra a jövőben, hogy ezt a hiányt, ha lehetőség lesz rá, pótolják, esetleg napelemes megoldással.

– A fürdőhöz közel található a turistaszálló, ha ennek további fejlesztésére sor kerül, akkor abba talán bekapcsolhatnánk a strandot is, és meg tudnánk oldani a víz melegítését – tette hozzá. – Elég lenne csak néhány Celsius fokkal melegebbé tenni, már kellemesebb lenne még a kevésbé forró napokon is.

A lovászi strand, bár alapszolgáltatásokkal működik, a kedvező árú belépőjegyek miatt népszerű fiatalok és idősebbek körében is. Nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli településeken élők is látogatják, valamint még a közeli szlovén falvakból is érkeznek vendégek. Az üzemeltetést végző vállalkozó rendszerint helyieket alkalmaz a nyári szezonban, így munkahelyet is teremt a faluban.