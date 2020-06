Loggia, balkon, erkély és terasz

A nyári esték elképzelhetetlenek a kertben saját nevelésű növények, virágok közti ücsörgés nélkül. Kiülhetünk a teraszra, az erkélyre, a loggiára, a balkonra. De vajon mi a különbség köztük?

A megfejtéshez segítségül hívtuk a témában jártas szakmai oldalt, a Balkonada honlapot. Kezdjük a terasszal. Ami az épülethez tartozó, annak kinyúló meghosszabbításaként funkcionáló, szilárd burkolatú külső tartózkodótér. Úgy nyúlik ki az épületből, nincs fölötte semmilyen építmény, és három oldaláról is nyitott. Ennek egyik változata a tetőterasz, aminek van teteje, de a három oldala nyitott. Nem kell feltétlenül hatalmasnak lennie, de a többfős szabadtéri étkezésekhez mégiscsak kényelmes a 3 méteres szélesség.

Az erkély és a balkon csak nevében különbözik egymástól, egyébként ugyanarról a nyitott helyiségről van szó. A balkon megnevezés francia szóból ered. Az erkély teraszhoz hasonlóan a házból kinyúló építmény, de a társasházak esetében fölötte is van egy másik erkély. Oldalt pedig félig nyitott.

Következzék a loggia. A loggia nem nyúlik túl az épület síkján, hanem a belső négyzetméterekből vesz el helyet. Tehát mennyezete és oldalfala van, sőt, helyenként a negyedik oldalon a könyöklő is épített. Emiatt akár be is építhető, amit a kis alapterületű lakások esetében sokan meg is tesznek. A franciaerkély valójában erkély nélküli erkélyajtó, nincs hova kilépni, csupán a keskeny szegélyre. Arról, hogy ne essünk ki, hagyományos magasságú erkélykorlát gondoskodik. A benapozottságnak és szellőztetésnek jót tesz ez a forma, az ablak helyett, a korlátra pedig tehetünk virágládát.

Ismerjük továbbá a veranda és a tornác meghatározást is. Ma már a falusi környezetbe épült házakon is inkább látunk erkélyeket, teraszokat, de régebben tornácot vagy verandát építettek, „ami egy a lakóház vagy ritkábban melléképület homlokzata mellé épített, oszlopokkal, pillérekkel, boltívekkel alátámasztott fedéllel ellátott térség. Elsősorban közlekedési, munkavégzési és raktározási célokat szolgált”, írja a Balkonada.

Ha rendelkezünk a fentiek közül bármelyikkel, akkor előbb utóbb feléled a vágy arra, hogy bevirágosítsuk. (Persze a szabad levegőn szárított ruhák illata sem elhanyagolható.) A kevés földigényű, ám gyakori öntözést kedvelő egynyári növények közül a sokszínű petúnia mellett hálás a rózsameténg vagy vinka. Ehhez széles balkonládát válasszunk, hogy kedvére bokrosodhasson. A muskátli sem megy ki sosem a divatból, akár a kúszó változatát, akár a bokrosodót választhatjuk. A muskátli valójában virágnemzetség, mely 200 évelő fajt tartalmaz. A verbéna szintén a színpompás, üde látványt nyújtó egynyári növények közé tartozik, ideális választás az erkélyre. Ernyős virágai általában fehér, rózsaszín vagy lila színűek. Mindezeket keverhetjük is, hogy színes virágpompát érjünk el.

Ha nagyobb hely áll rendelkezésünkre, dézsás növényeket is telepíthetünk, a tetszetős edényzetek is képezhetik a dekoráció részét. Népszerűségéből nem veszít évtizedek óta például a leander, csupán a metszésére kell fokozottan ügyelnünk. A leander ágait pár centire a levélhónaljak felett metsszük vissza. Ezek a növény azon részei, ahol 3-3 levél kapcsolódik a szárakhoz. Ha ezeken a pontokon metsszük meg, új ágak hozására serkentjük. Így három új ág jön létre, ahol a levél volt.