„Little paradise”, avagy Kendlimajor ezer arca

Páratlan atmoszférája miatt a zalai dombvidék egyik gyöngyszeme Kendlimajor, amely mára a kortárs művészek nemzetközi térképére is felkerült. A húsz éve megnyílt alkotótábor jövő hét végéig 32 művész „otthonaként” funkcionál.

Amióta a vendégek megérkeztek, egymás után készítik műveiket. A felfokozott alkotási kedvet a barátságos légkörrel s a hely szellemiségével magyarázzák. A 27. Ludvig Nemzetközi Művésztelep házigazdáit, Ludvig Zoltánt és feleségét, Klárát arra kértük, meséljenek a kezdetekről.

– Először Páli László barátunk invitálásra látogattunk el ide, előtte azt sem tudtuk, hogy Kisrécse mellett létezik egy ilyen érdekes nevű településrész – emlékezett vissza a házaspár. – Egy kis dombon fekszik, elég nagy területen, sok fával, jó levegővel. Kellően messze van a várostól, hogy az érintetlensége, a csendje ihletet adjon. Mégis közel a főút és az autópálya is, hogy a külföldi meghívottjaink könnyen idetaláljanak. Így lett a Kendlimajor Kossuth utca 9. szám egyfajta „sziget”, melyet már a legelső tábor megtöltött energiával. A spirituális varázst nemcsak meghívott vendégeink érzik, bárki szervezetét átjárja valamiféle megmagyarázhatatlan erő, amikor belép a kapun.

– Kendlimajor atmoszférájának és szellemiségének kialakítása valamelyest tudatos volt – mesélte Ludvig Zoltán. – A kezdetektől arra törekedtünk, hogy nívós, kvalitásokkal rendelkező, képzett művészeket hívjunk meg. A kortárs festészet krémjét, akik a világra nyitott, pozitív életszemléletet képviselnek. A két évtized során valósággal átjárta a műterem falait a belőlük áradó jóság, és közben a különféle nemzetek kultúráinak olvasztótégelye lett. Soha nem zárkóztunk be, az itt alkotó emberek barátsággal fogadják a látogatókat, akik olykor munka közben pillanthatnak bele a folyamatokba, mintegy átérezve a kortárs művészet hatásait.

E pillanatokért látogatott el tavaly után újra a dél-zalai alkotótáborba I Made Palguna Indonéziából, Baliról. Elmondta: szereti az úgynevezett little paradise hangulatot. Ráadásul itt az európai szemek is láthatják a stílusát, a festészetét, s tapasztalatcserére is lehetőség nyílhat. Rendszeresen bejelentkezik az internetes közösségi oldalakon, hogy a dokumentálás mellett bemutassa hazájának az őt érő hatásokat.

– A hosszú út alatt figyeltem az embereket, néhányan álomra hajtották a fejüket a repülőtéren, mások meredtek a semmibe – folytatta.

– Róluk készítettem skicceket, ezek felhasználásával készült az első képem. Élvezem, hogy ilyenkor kiszakadok a komfortzónámból, szárnyalhat a fantáziám, új anyagokat próbálok ki, nincsenek határok.

A Dél-Oroszorszából, Oszétia területéről, Vladikavkaz­ból érkezett Aljona Shapovalova festőnő először bő tíz éve járt hazánkban, Kendlimajorban pedig 2013-ban. Szereti a magyar művészek kisugárzását, ahogyan Ludvigék vendégszeretetét is. Tíz éve kezdett fekete-fehér világot festeni, sok épülettel, néhány éve az alkotásait harsány színekkel keveri, így fejezi ki az élet minden területét.

– Akrilfestéket használok, melyet kollázsokkal variálok. Szabadon és intuitíven dolgozom, az alkotásaim egyenként nem is rendelkeznek mondanivalóval, inkább globálisan állnak össze egy egésszé.

A fővárosi Szőke Péter Jakab nyolcadik alkalommal engedett Kendlimajor hívó szavának. Az építész végzettségű alkotó a művésztábor előtti hat évében festőként dolgozott, majd két évig mesterhez járt.

– Már kezdett valami derengeni, amikor Ludvig Zoltánnal megismerkedtem, az itt töltött idő rengeteget hozzátett a világomhoz, szakmai ismeretemhez – fogalmazott a művész. – Akril és színes világ találkozik a képeimen, absztrakt alapokra épített figuralitás. Mindig érnek újabb hatások, például itt született meg a fejemben, hogy kellene készíteni egy sorozatot Charlie Chaplin nagyságáról.

Realista szemlélete miatt némiképp kilóg a művészek sorából az első alkalommal szereplő izsáki Ziegler Németh Ferenc. Ludvig Zoltánhoz évek óta barátság köti, s ebből adódóan tavasszal a művésztelepen a pasztell technika használatáról tartott kurzust.

– Bő húsz éve egy véletlen folytán kerültem kapcsolatba a festészettel – fogalmazott.

– Egy üdülőben rajzolókra lettem figyelmes, s mire hazaértünk a nyaralásból, szerettem volna megtanulni mindent. Az a táj, ami körülvesz és megérint, valamint a fények játéka szerepel a képeimen. A kendlimajori táj is ilyen, az egyik reggel a félórás futásomból másfél óra lett, mert lenyűgözött a látvány. A vidéki hangulat közel áll a szívemhez, ez a környezet ideális. De úgy látom, mindenkit inspirál.