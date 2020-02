Lezárult az ásatás, indulhat a türjei premontrei templom műemléki helyreállítása

Pénteken érdeklődőkkel telt meg a műemléki helyreállítás előtt álló türjei Árpád-kori templom, ugyanis nyilvános régészeti bemutatót szervezett az épület tulajdonosa, a Csornai Premontrei Prépostság.

A csornai apátságot képviselő népes csoport és a sajtó képviselői mellett a helybéliek is élénk érdeklődést mutattak, annál is inkább, mivel közülük sokan a régészeti munkálatokba is bekapcsolódtak, önkéntes segítőként. A templombelső jelenleg az ásatások nyomait mutatja, kutatógödrök, feltárt kripták, kibontott alapozások közt lépked óvatosan a kíváncsi sokaság.

A műemléki felújítás előtti régészeti munkálatokat Orha Zoltán régész vezetésével már 2018-ban elvégezte a zalaegerszegi Göcseji Múzeum, ám olyan leleteknek bukkantak nyomára, amelyek felderítése már meghaladta az e célra rendelkezésre álló kereteket. A szakmai lendület és elkötelezettség azonban folytatást kívánt.

Az apát engedélyt adott a feltárás folytatására, így egészen mostanáig dolgozhatott az önkéntes csapat. Hétfőtől azonban már a kivitelezők veszik át a terepet, visszatemetik a feltárás árkait, s megkezdődik a műemléki helyreállítás, amire 1 milliárd 670 millió forintot biztosít a kormány. A templom új padlózatot kap, elvégzik a szükséges szigetelési, gépészeti és villamossági munkálatokat, új orgona kerül a karzatra, s restaurálják Dorfmeister freskóit.

A bemutatón elsőként Fazakas Z. Márton apát üdvözölte a megjelenteket, köszönetet mondva a kormánynak a munkálatok támogatásáért, s az ásatásokat végzőknek az odaadó munkáért, aminek eredményeként a reméltnél is több részletre derült fény a templom múltjából.

A feltárás eredményeiről Orha Zoltán régész szólt, a beszámoló részleteire a későbbiekben visszatérünk. Elöljáróban csak annyit, hogy a szentélyrekesztő előtt megtalálták a templomot alapító kegyúr, Türje nembeli Dénes sírhelyét. Továbbá feltártak egy eddig ismeretlen barokk kriptát, amelyben egyházi és világi személyek maradványaira leltek. Köztük az 1757-ben elhunyt Nolbek Rafael prépost csontjaira és koporsójának feliratos darabjára. A régész köszönetet mondott az önkénteseknek, akik között nem csak türjeiek, hanem zalaszentgrótiak és más környékbeliek is akadtak.

A templom rendbetétele mellett egy további 1,5 milliárd forint értékű projekt is zajlik a majorsági területen. Lapunk érdeklődésére Fazakas Zoltán Márton premontrei apát elmondta, a várhatóan megnövekvő turistaforgalom méltó fogadására látogatóközpontot alakítanak ki a templom mellett, a tervek engedélyeztetése küszöbön áll. S hogy mikorra válik mindez valósággá? Az apát jelezte, a premontrei rend 2021 karácsonyán lesz 900 éves, örülnének, ha addigra látványos eredményekkel ünnepelhetnének.

A rendezvény zárásaként a rend megjelent tagjai gyászszertartást celebráltak Nolbek Rafael prépost emlékére, szimbolikusan újratemetve a maradványokat. A kriptában, annak lezárása előtt egy időkapszulát is elhelyeztek.