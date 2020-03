Lezárták a hévízi egészségügyi központot

Március 17-től csak indokolt esetben fogadják az orvosok a betegeket – áll Hévíz Város Önkormányzatának tájékoztatásában.

Az ideiglenes bezárásról a helyi operatív törzs döntött. Az intézkedés elsődleges célja a lakosság egészségének védelme, valamint az egészségügyi dolgozók biztonsága.

Rendelési időben a háziorvosok, a gyermek- és a fogorvosok a rendelőben tartózkodnak, azonban a betegek kikérdezése, telefonon keresztül, a meghatározott protokoll alapján történik. Ezt követően az orvos eldönti, hogy szükségét látja-e a személyes vizsgálatnak vagy sem. Arra kérik a lakosságot, hogy csak és kizárólag sürgős esetben keressék fel az egészségügyi szolgáltatókat.

„Azokban az esetekben keressük az orvost, amikor sürgős, halasztást nem tűrő egészségi állapotot tapasztalunk saját magunkon, vagy olyan idős hozzátartozón, aki a környezetünkben van, de ezt is mindenképpen telefonon egyeztessük az érintett orvossal, a fogászati ellátás kapcsán külön rendelkezések születtek, ezek központilag, országosan egységesek, csak a fogászati sürgős ellátást tudják nyújtani a szolgáltatók, ez törést, állkapocs elmozdulást, illetve tályogfeltárást takarja magában.”

A kismamák és a gyermekek védelme különösen fontos, így a védőnői szolgáltatások is telefonos egyeztetést követően történnek. A védőoltások esetében is mindenképpen egyeztessünk a védőnővel, illetve a gyermekorvossal. A szükséges telefonszámokat már kihelyezték a rendelő bejáratánál, az ügyeleti rendszer az eddigi protokoll alapján fog működik. A receptek kiadása már elektronikus úton is megoldható, így elkerülhetjük a személyes kontakt kialakítását. A központi intézkedést követve az orvos által kiírt e recept beváltásához elegendő a tajszám és a név bemondása, ezen információk alapján az idősek hozzátartozóinak is kiadják a gyógyszert a patikusok.

Kiemelt képünk illusztráció!