Levendulaültetvényt is terveznek Pusztamagyaródon

A tavalyi évhez hasonlóan az idei esztendő is aktívan, sok munkával telik majd a településen. Nemcsak az infrastrukturális fejlesztésekre, hanem a turistacsalogató élményekre, látnivalókra is nagy hangsúlyt fektet a község vezetősége.

Tavaly rendszeresen beszámoltunk a településen történő fejlesztésekről. Köztük arról, hogy az egyházközséggel közösen összefogott a település, azért, hogy megmentsék a falu egyik ékességének számító műemlék templomot. Sokan viselik szívükön az épület sorsát, ezt tükrözi – a Szombathelyi Egyházmegye húszmillió forintos adományán túl – az is, hogy jótékony adakozóknak köszönhetően további 9 millió forint gyűlt össze, így idén nekiláthatnak a felújítás első lépcsőjének, a tetőcserének.

Balázs Henriett, Pusztamagyaród polgármestere elmondta: mindemellett más, nagyszabású, illetve kisebb felújításokat is terveznek idén.

– Szépen halad a közösségi házunk kialakítása a régi plébániaépületben. A belső munkálatok rendben folynak, reméljük, tavaszra el is készül a ház. Azonban más terveink is vannak. Márciustól indul községünkben a Start szociális munkaprogram, melynek keretében tíz embernek adunk munkát. A segítségükkel szeretnénk egyebek közt egy levendulaültetvényt kialakítani egy régóta használaton kívüli területen, a miseút mellett. Kétezer tő levendulát ültetünk majd el, nem csak a község arculatának szépítése miatt. Turistákat is szeretnénk ezáltal falunkba csábítani, valamint közösségi programokat is építenénk a levendula köré. A falu esztétikumát kovácsoltvas utcanévtáblák és padok kihelyezése, valamint fák ültetése, parkosítás révén is növelnénk – részletezte Balázs Henriett.

A Magyar Falu Program ötmilllió forintos támogatásából és a falu 3 800 000 forintos önerejéből pedig térköves járdát is építenek idén a templom és a temető közt. S a temetőnél megépítik az új kerítést. Pályázati támogatásra lenne szüksége még a községnek az önkormányzati hivatal épületének felújításához, a Petőfi út rekonstrukciójához és egy közterület karbantartását segítő eszköz vásárlásához. A TOP programból pedig, amennyiben kapnak támogatást, több helyütt a vízelvezetést oldanák meg.