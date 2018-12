Lesz támogatás, így nem szűnik meg a Keszthelyi Kilométerek futóverseny

Miután a keszthelyi képviselő-testület megszavazta, hogy öt millió forinttal támogatja a Keszthelyi Kilométerek futóversenyt, így az nem szűnik meg, hanem jövő tavasszal ismét megrendezik. Erről tartott sajtótájékoztatót kedden Nagy Bálint, a város alpolgármestere.

A pünkösdi hétvégén már hagyományos Keszthelyi Kilométerek versenyt félmaraton, maraton távokban és válófutásban rendezték meg már több mint egy évtizede, azonban kellő támogatás hiányában a szervezők idén hírül adták, hogy jövőre már nem rendezik meg. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Nagy Bálint ezek után egyeztetést kezdeményezett a KKM főszervezőjével, így került a városvezetés elé a rendezvény támogatási igénye.

-Fontosnak tartjuk mindannyian a képviselő-testületben, hogy legyen egy olyan nagyszabású futóverseny Keszthelyen, ami turisztikai és sport szempontból is meghatározó a város életében. Ráadásul a pünkösdi hétvégén ez egy családoknak is szóló program – emelte ki az alpolgármester. A képviselők ezért megszavazták a kért támogatást.

– Egy módosító javaslatot tettem, hogy ne csak évről évre, hanem hosszútávra tervezzük ezt a rendezvényt. Ez a szervezőknek is fontos, mert jobban tudnak előkészülni, könnyebben tudnak a szponzorokkal tárgyalni és a város szempontjából is fontos, hogy hosszabb távra, legalább három évre előre tudjunk látni és döntéseket hozni – fejtette ki az alpolgármester. Így arról is határoztak a képviselők, hogy Nagy Bálint egyeztetéseket folytat Bedő Beáta főszervezővel egy hosszabb távú megállapodás előkészítéséről.

