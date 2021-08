Lentiben is megtartották az augusztus 20-i városi ünnepséget

Lentiben a hagyományos ünnepi szentmisét követően a Templom téren került sor a városi ünnepségre, ahol Horváth László polgármester mondott ünnepi beszédet.

Ezt ne hagyja ki! Csupán gáncsoskodni tud a baloldal

– Magyarnak lenni és annak maradni Európában a Szent Istváni örökségünk. Első királyunk biztosította népének megmaradását. Bár vaskövetkezetességgel hajtotta végre a reformjait, nem kegyetlenkedett öncélúan, és nem akarta megsemmisíteni ellenfeleit. István a fejlődő keresztény Európába akarta vezetni nemzetét. Tekintsünk ma a nyugati országokra, hova is tart Európa? Látjuk, hogy teret nyert az európai értékek veszni hagyása, a kereszténység háttérbe szorítása. Gazdasági, demográfiai, erkölcsi és ideológiai téren is a válság jelei mutatkoznak. Láthatjuk, hogy Nyugat-Európa országai, nemzetei mintha letértek volna az általunk egykoron csodált, maradandó értékeket európai útról, feladva évezredes vallási, erkölcsi értékeket, társadalmi normákat. A közelmúlt és a jelen súlyos, kontinenseket és az egész világot érintő migrációs válsága és a pandémia csak súlyosbította a már évtizedek óta mutatkozó identitásválságot. Ha Nyugat-Európa társadalmai nem változtatnak ezen a felfogáson, akkor olyan visszafordíthatatlan társadalmi folyamatok indulnak el, melyek az európai kultúra kihalásához vezethetnek. A fogyasztói társadalom lett a minden, férfi és nő, szülő és gyermek, család és közösség új tartalmat és értelmezést kaptak. A lehetőség szerinti korlátlan személyes szabadság, a szellemi, erkölcsi gyökerek megtagadása az új trend – és a politikai vezető réteg asszisztál ehhez a folyamathoz. Ebbe a sorba állt be a hazai ellenzék, akiknek egy cél lebeg a szemük előtt: a saját érvényesülésük, hatalomra jutásuk. Mi nem ezt az Európát csodáltuk, akartuk a rendszerváltozás előtt vagy az unióba lépésünk előtt. A csendes többség, Európában és nálunk is józanul gondolkodik, tisztán lát, a hangos kisebbség pedig agresszíven igyekszik érvényt szerezni elképzeléseinek. Úgy gondolom, Magyarország példát mutatott Európának felelősségtudatból és bátorságból, és ilyen módon is hozzájárulhattunk Európa, az európai kultúra túléléséhez. – hangzott el a beszédben.

Az ünnepi beszédet követően Ipacs Bence plébános megáldotta, Horváth László polgármester pedig megszegte az új kenyeret, melyet Mihály Cserkészcsapat és a képviselő-testület tagjainak segítségével osztottak ki az ünnepségen megjelentek közt. Az ünnepi rendezvény Kulánda Anna és Szilvási Dániel előadóművészek műsorával zárult.