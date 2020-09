Lenti és környéke látnivalóival ismerkedtek a Guide2Visit keretében

Három szervezett kiránduláson fedezték fel a résztvevők Lentit és tágabb környezetét a Zala Megyei Önkormányzat közreműködésével megvalósuló szlovén–magyar Guide2Visit című program keretében.

Zalakarosról érkező vendégeket fogadtak Lentiben, első alkalommal márciusban, akik a gyógyfürdőt és a Szent György Energiaparkot keresték fel és próbálták ki a termál- és élményfürdő nyújtotta szolgáltatásokat. Kitekintve a városból pedig kerékpártúrára indultak a lendvadedesi víztározóhoz, majd onnan Lendvára, a Vinarium kilátótoronyhoz. A programsorozat következő állomásán a szintén Zalakarosról érkező résztvevők célpontja a lendvai vár volt, ahol a helyi kiállításokat tekintették meg. Ezután kerékpárral folytatták az utat a közeli Dobronakra a Bakonaki-tóhoz, ahol a meseparkot, az energiaparkot és a Szent Vid-kápolnát és forrást fedezték fel, illetve kipróbálták a Bakonaki Kalandpark pályáit.

A program Nemesnépen, majd a szomszédos Márokföldön folytatódott. A faluban a helyi kalandparkot, az Artjárót és a tündérkertet is megtekintették. A projekt keretében szervezett harmadik út során szintén Nemesnépre, az Abbazia Country Club lovardájába érkeztek vendégek, ahol lovaglási alapismeretekkel lettek gazdagabbak, s ki is próbálhatták frissen szerzett tudásukat. A lovaglás után kerékpárral hajtottak át Lentibe, a Sárberki Horgásztóhoz, ahol a horgászatba kóstolhattak bele.

A Guide2Visit program célja, hogy a projektpartnerek által kialakított turisztikai programcsomagokat, illetve a projektet bemutató image-filmet népszerűsítsék. E célból online marketingkampányt is indítottak. A szlovén–magyar határtérségben található turisztikai célpontok népszerűsítését szolgálja a „Szelfizz és nyerj!” című nyereményjáték is, mely során azt a túrázót keresik, aki a legnépszerűbb szelfit készíti el magáról úgy, hogy a kihelyezett QR-kód is látható az adott turisztikai attrakció mellett.