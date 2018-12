Lengyelországban teljesített szakmai gyakorlatot a Keszthelyi VSZK több diákja

Munkájuk elismeréseként és igazolásaként a napokban Mobilitási bizonyítványt vehettek át.

Az Európai Unió Erasmus+ oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja keretében valósult meg a külföldi utazás és gyakorlati képzésen való részvétel, egy sikeres pályázat segítségével, melyet az iskola három pedagógusa: Fehér-Kun Andrea, Kovács Anita és Versné Varga Beáta írt. Utóbbi szaktanár ismertetése szerint az angol nyelvet tanuló cukrász, szakács, pincér, turisztikai szervező és értékesítő értékesítő képzésben tanuló 12 diák és két pedagógus október vége és november közepe között három hetet töltött a lengyelországi Ostrow Wielkopolskiban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A tanult szakterületnek megfelelően egy cukrászati termelőüzem, egy bisztró, valamint egy szálloda volt a képzési helyszín. Az iskola tanárától azt is megtudtuk, hogy egyik diákuk munkája alapján állásajánlatot is kapott. A tanulók részére csütörtökön adták át a teljesítést igazoló Mobilitási bizonyítványt, mely nem csak jelentőségteljes, a külföldi munkatapasztalatot igazoló része lesz önéletrajzuknak, hanem ezzel a nyári szakmai gyakorlatot is kiválthatják. Az Erasmus+ program keretében februárban németül tanuló diákoknak is lehetősége lesz külföldi gyakorlatra két frankfurti hotelben.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS