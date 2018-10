Lendván is megemlékeztek az aradi vértanúkról

A progresszió veszített az ellenerőkkel szemben – hangzott el azon a péntek esti lendvai megemlékezésen, ahol dr. Göncz László író-költő, történész és Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója elevenítették fel az 1849. október 6-i tragikus eseményeket, valamint az odáig vezető utat.

Kitértek arra is, hogy az európai geopolitikai helyzetben a nagyhatalmaknak nem volt érdeke a Habsburg birodalom megbomlása, ezért tevőlegesen nem támogatták a szabadságharc ügyét, így – bár a magyar katonai sikerek komoly eredményeket hoztak – az orosz beavatkozással törvényszerű volt a szabadságharc bukása. A megtorlást azonban végig ellenezték az európai hatalmak, maga az orosz cár is többször figyelmeztette miatta a császári udvart.

A helyi vonatkozásokra is kitértek, megemlítették, hogy az első felelős magyar kormány miniszterelnökének, gróf Batthyány Lajosnak számos birtoka volt a Muravidéken, letartóztatását követően pedig mintegy két hónapon át Ljubljanában raboskodott, amiről ma már emléktábla is tanúskodik. Felidézték Csány László kormánybiztos szerepét is, aki Batthyány után a második legmagasabb rangú politikai áldozata lett a megtorlásoknak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS