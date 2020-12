Lencse, lecsó és malac: Odahaza sem kell lemondani a szilveszteri fogásokról

Korhelyleves füstölt tarjával, bőrös malacsült és lencsefőzelék. A hagyományos szilveszteri ételek még mindig a legnépszerűbbek – de idén csak rendelés útján kerülhetnek az asztalokra.

A kanizsai Medgyaszay Étterem üzemeltetője, Berta Nikoletta elmondása szerint a vendégek is nehezen élték meg az átállás időszakát. Szinte egyik pillanatról a másikra kellett másképp szervezni az ételek kiadását. A koronavírus-járvány az emberek napi ritmusát is felborította, de a kezdeti döccenők után alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez. Ez alól az év utolsó napja sem lesz kivétel, most azon dolgoznak, hogy mindenkihez a legjobb minőségű alapanyagokból készült ételek kerüljenek.

– A magyarok kényelmesek, az utolsó pillanatokban szeretnek rendelni, így van ez szilveszterkor is – véli Berta Nikoletta. – Az utolsó utáni percekben is hívnak bennünket. Persze igyekszünk megfelelni az igényeknek, akár az újévi fogásoktól eltérő finomságokat is elkészítjük, hiszen mint minden vendéglátósnak, nekünk is a vendég az első.

Tálos Krisztián, az alapvetően is ételkiszállítással foglalkozó ÍzBirodalom tulajdonosa és szakácsa gőzerővel dolgozott a tradicionális malacpecsenye előkészítésén. Az előző évekhez hasonlóan a bevált finomságokat készíti el, hiszen az emberek ilyenkor főleg disznóhúst fogyasztanak, de lesz még lencsefőzelék és saláta is. Ezenkívül sajtos húsgolyót is készít.

– Mindenki az apróbb falatokban gondolkozik, hiszen a nagyobb rendezvények elmaradtak, az emberek zöme betartja a korlátozásokat – mondta Tálos Krisztián. – Otthon, szűk körben búcsúztatja az évet. Az ételkiszállításhoz viszont hozzászoktak a vendégek, a vendéglátósokkal együtt ők is úgy gondolják, hogy két-három hónapig még biztosan marad a jelenlegi helyzet. A rohanó világban egyébként is sokkal egyszerűbb, ha egy étterem főzi meg a finomságot, hiszen nem mindenki ismeri például a malacpecsenye elkészítésének módját.

Egy másik kanizsai belvárosi étterem, a KNYSA üzletvezetője, Gráczki Ákos ugyancsak úgy gondolja, hogy az emberek többsége inkább lazítani szeretne az év utolsó napján. Ráadásul mindenki otthon lesz a négy fal között, így inkább megrendeli az ételeket. A kínálatukban szerepel többek közt konfitált malac lecsóval, vagy sertésszűzből és malaccsászárból álló táljuk is kedvelt ilyenkor, de a kacsamell lencseraguval szintén népszerű fogás.

– Aki besokallt karácsonykor a húsoktól, annál a szilveszteri igénylések között akár a pizza is előfordulhat – tette hozzá. – Rendelni telefonon lehet 11.30 és 21 óra között, és büszkék vagyunk arra, hogy az átlagos kiszállítási időnk harminc perc. Reméljük, nem az utolsó percekre időzítik a vendégek a rendeléseket.