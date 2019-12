Lelkiekben s fizikailag is gyarapodott a kanizsai református közösség

Épp 10 éve került a Nagykanizsai Református Egyházközség élére Hella Ferenc lelkipásztor, bár ő szívesebben fogalmaz úgy, hogy akkor kezdte meg a hívek szolgálatát.

A kerek évfordulót hálaadó istentisztelettel ünnepelték, melyen a gyülekezet kedves ajándékkal lepte meg Hella Ferencet és nejét, Helláné Vörös Noémit. A gyülekezet elmúlt 10 évét lelki és létszámbeli vonatkozásban is jelentős fejlődés jellemzi, s úgy tűnik, a gyarapodás megállíthatatlan.

– A gyülekezet tagjaival adtunk hálát a Jóistennek az elmúlt 10 évért, melyben jómagam lelkipásztorként, nejem pedig kántorként szolgált – bocsátotta előre Hella Ferenc. – A hálaadó istentiszteleten a hívek meglepetéssel készültek: engem egy teljesen új lelkészpalásttal, Noémit pedig egy gyönyörű bocskai felsővel lepték meg. S ha már ilyen szépen összegyűltünk, megünnepeltük azt is, hogy Bertók Dániel, a 4 éve közöttünk szolgáló segédlelkész sikeresen túljutott egységes lelkészképesítő vizsgáján – neki is készíttetett a gyülekezet új palástot, mindezért nem tudunk elég hálásak lenni. Általában ilyen alkalmakkor az ember megáll és számba veszi a mögötte hagyott időszak főbb történéseit, mindazt, amit a gyülekezettel közösen megvalósítottunk – így tettünk mi is.

Hella Ferenc megemlítette: a templom kívül-belül megújult, teljesen új villamos hálózatot kapott az épület, a parókia tetejére napelemes rendszer került és még sorolhatnánk. Ám ezek „csak” a fizikai fejlesztés eredményei – ő sokkal fontosabbnak tartja a lelki élet és a közösségi fejlődés gyümölcseit.

– Számos közösségépítő és -fejlesztő programot szerveztünk az elmúlt években – folytatta a lelkipásztor. – Ez mind-mind a lelki élet erősítését eredményezte. Amikor Noémivel ide kerültünk, 298 főt számlált a református gyülekezet, 2009-ben ennyien szerepeltek a választói névjegyzékünkben. Mára ez a szám 435-re nőtt, de voltunk már 470-en is, a mozgás a költözésekből és a halálozásokból fakad. Nagy előrelépés történt a hitoktatás terén, ez nagyrészt a kötelezően választandó iskolai hittanoktatás bevezetésének köszönhető. Tíz éve 20 gyereket tanítottam 5 csoportban egyedül, ma kilencen tanítunk 14 iskolában – nemcsak Kanizsán, hanem Gelsén, Letenyén, Zalakaroson, Galambokon. Letenyén és Galambokon is van közösségünk. Utóbbi településen a Magyar falu program keretében hamarosan elkezdődik a parókia felújítása. Sok gyermektábort rendeztünk, és kirándulásokat a felnőtteknek, s már elkezdtük szervezni a 6. családos táborunkat, 90-100 fővel kalkulálunk.

Hella Ferenc beszélt a Nagykanizsára tervezett óvodáról is és elmondta: a tervek elkészültek, 3 csoportban 75 gyermek befogadására képes, saját főzőkonyhával rendelkező oktatási intézmény születik a Rozgonyi és a Hunyadi utca sarkán, a templom szomszédságában.

– Minden igényt s a 21. századi elvárásokat kielégítő óvodát szeretnénk, a kivitelezés reményeink szerint jövőre indul – tette hozzá a lelkipásztor.