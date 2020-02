Lélekkel teli intézmény lesz a református óvoda

A Magyarországi Református Egyház országos programja keretében a Dunántúli Református Egyházkerület első óvodájának alapkőletételére került sor tegnap a dél-zalai városban.

A Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda közel 400 millió forintos ráfordítással, kormánytámogatással épül meg a Rozgonyi és a Hunyadi utca sarkán, a református templom és a parókia szomszédságában, 1000 négyzetméteren. Az óvodában 3 csoportban 75 kisgyermek készülhet majd az iskolás évekre, s az intézmény saját konyhával fog rendelkezni, mely a tervek szerint a gyülekezeti tagok étkeztetésében is segítséget tud nyújtani. A kivitelezés hamarosan indul, s a tervek szerint még az idén be is fejeződik.

A tegnapi alapkőletételen, melyen a Zala Megyei Közgyűlés képviseletében részt vett Bene Csaba alelnök is, elsőként dr. Nemes Pál, a Nagykanizsai Református Egyházközség főgondnoka, majd Hella Ferenc református lelkész köszöntötte a vendégeket.

– Öröm számomra a mai nap és boldog vagyok, hogy együtt lehetünk ezen a helyen – mondta Hella Ferenc. – Nagyon sok küzdelem van a hátunk mögött és sok imádság, amit megéltünk, megtapasztaltunk, de mindvégig érezhettük, hogy az Úristen áldása velünk, rajtunk van. Ez hihetetlen erőt adott ahhoz, hogy ne álljunk meg, ne adjuk fel.

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke arról beszélt: abban, hogy keresztyén óvodát építenek, benne van a felelősségtudat is, hogy örökkévaló értékek szerint, hitben kell nevelni az utánunk jövő generációt.

– Mert nekik is tudniuk kell, hogy nem minden relatív, vannak örök értékek, van biztos irány, az életünk pedig valahonnét valahová tart, és mindig lehet más emberré lenni, újjászületni, s nemcsak magunknak élni – szögezte le.

Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta: Nagykanizsa és térsége ismét gazdagodik valamivel, ráadásul egy új óvodával, egy lélekkel teli intézménnyel, amely a jövőbe tekintő optimizmust szimbolizálja. Balogh László polgármester, a református gyülekezet presbitere kijelentette: az óvoda alapköve a hagyományokat megőrző, felelős euró­pai és magyar keresztényi szabadságot jelképezi, melyre felépülhet a jövő, vagyis a gyermekek világa.

Veres Andrea, a református egyház országos óvodafejlesztési projektirodájának vezetője a programról szólva elmondta: annak keretében országosan közel félszáz óvoda épül.