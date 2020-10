Legelőbb a jövő héten indulhat a szájmaszkok kiosztása Nagykanizsán

Továbbra sem juthatnak hozzá a városlakók az egészségügyi maszkokhoz, melyek nagymértékben segíthetnék a koronavírus elleni védekezést. A raktárban 40 ezer maszk pihen, de az önkormányzat még csak az igények felmérését végzi.

A múlt héten megírtuk: a legutóbbi közgyűlésen Balogh László polgármester azzal a javaslattal állt elő, hogy a Kanizsa Rehab Kft.-től korábban 10 millió forintért rendelt és legyártott 40 ezer szájmaszkot mielőbb szét kellene osztani, hiszen a vírus második hulláma sokkal több megbetegedést okozott már most, mint tette azt tavasszal. A polgármester azt szerette volna, hogy – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – minden kanizsai háztartásba juttasson el az önkormányzat 2 darab maszkot, ám a javaslat – az Éljen VárosuNK! (ÉVE) ellenszavazatai miatt – nem kapott többséget.

– A közgyűlési többséget adó ÉVE-frakció úgy döntött, hogy nem kaphat mindenki szájmaszkot – mondta Balogh László polgármester.

Balogh László hozzátette: a döntés szerint első körben csak a koronavírus által leginkább veszélyeztetett kor- és betegségcsoportba tartozók és a városi intézmények, cégek, szervezetek dolgozói részesülhetnek a maszkokból, amiket osztópontokon vehetnek át.

– Úgy gondolom, kétszer ad, aki gyorsan ad, azaz a maszkok mielőbbi szétosztásával talán hatékonyabban védekezhettünk volna – mondta a polgármester. – Arról nem beszélve, hogy a Kanizsa Rehab Kft. folyamatosan képes gyártani a szájmaszkokat, tehát újabb rendeléseket is adhatna le az önkormányzat, nem kellene hiánytól tartani. Mindent megteszek, hogy a kanizsaiak hozzájussanak a védőeszközökhöz, már alá is írtam az ÉVE-frakció javaslatára kidolgozott intézkedési tervet, de még az igények felmérése sem zárult le. Ha minden zökkenőmentesen megy, akkor is csak a jövő hét végén indulhat el a maszkok osztása. Mindezek ellenére remélem, hogy a kanizsaiak és főleg a veszélyeztetett korosztály számára nem lesz túl kései a maszkok szétosztásának ezen módja.