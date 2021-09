Legalább 55 szakmairány közül választhattak az elsőéves diákok Zalában

A középiskolai tanulmányokat folytató ­diákok és a szüleik körében is egyre népszerűbbek a szakképzési intézmények, hiszen a megszerzett képesítés biztos elhelyezkedést jelent a munka világában.

Ezt erősítette meg a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSZC) főigazgatója, ­Vizlendai László is, akit tanévkezdő áttekintésre kértünk.

– A szakképzés egyre magasabb színvonalú oktatást, így korszerű tudást ad a tanulóknak, akik az okleveles képzést adó ötéves technikumi tanulmányaik után a szakirányú egyetemi képzést is sikerrel választhatják a későbbiekben – mondta a főigazgató, hozzátéve, a zalai oktatási intézmények széles körű foglalkozási ágazatokat megcélzó palettával rendelkeznek.

– Hány diák kezdi meg tanulmányait a ZSZC keretein belül?

– A 2021/2022-es tanévben megközelítően 4500 tanuló kezdi meg nálunk a tanulmányait. Nagyon pontos adatot még nem lehet mondani, mert a felnőttképzésre a jelentkezési határidő szeptember 10.

– Hányféle szakot kínálnak, van-e új szakirány, amely most indul?

– Összesen 19 ágazati képzés közül választhatnak a jelentkezők, ezen belül a szakképző intézményeink 55 szakmairány képzését kínálják. A honvédelem ágazaton belül a honvéd kadét és a kreatív ágazaton belül a divattervező, a dekoratőr és a nyomdaipari technikus számít újnak.

– Mennyi az elsőéves, mennyi a végzős diák?

– 1182 tanuló kezdi meg tanulmányait a 9. évfolyamon, a kilenc iskola bontásában ez 50–200 közti elsőst jelent, legtöbben a zalaegerszegi Ganz- technikumban kezdenek. Várhatóan 1193 tanuló tesz ebben a tanévben szakmai vagy érettségi vizsgát.

– A tantestületek tudják-e a kellő létszámban kezdeni a munkát?

– A humánerőforrás erre a tanévre rendelkezésre áll, a fennmaradó órák ellátására tudtunk óraadókat megbízni, illetve a cél a szakirányú oktatásban (ágazati alapvizsga után) a duális képzőhelyen történő szakmaelsajátítás. 400 oktató teljes állásban, 160 oktató óraadóként dolgozik.

A főigazgató kitért a védő­oltásra is: összesen 135 tanuló oltakozott augusztus 30-án, az első tanítási napon is jelentkeztek 47-en az oltásra, amelyet másnap meg is kaptak. A ZSZC ezután is biztosít lehetőséget az oltás felvételére, szeretnék, ha minél nagyobb lenne az átoltottság. A tanári karok átoltottságát illetően jelezte, a tavasz eleji kampány alkalmával 56 százalékos oltottságot értek el, az azt követő időszakban is többen felvették az oltást, most számításaik szerint már a 70 százalékot közelíti, de van olyan oktatói testület, ahol szinte mindenki rendelkezik oltási igazolvánnyal. Ettől függetlenül készülnek az iskolák az esetleges 4. járványhullámra, továbbra is figyelnek a megelőzésre, az intézmények elvégezték, mint mindig, a fertőtlenítő takarítást, a dezinfekciós eszközök továbbra is elérhetők mosdókban, folyosókon, és a távolságtartásra is fognak ügyelni, ez utóbbit a tanévnyitó ünnepélyek megtartásánál is figyelembe vették az iskolák.

Arra a kérdésre, hogy van-e olyan különleges hír, esemény a ZSZC háza táján, amiről érdemes tudniuk a zalaiaknak, szülőknek, érdeklődőknek, gazdag sikerlistát sorolhatott Vizlendvai László. Bekapcsolódtak a Dobbantó és Műhelyiskolai programba, elindult a Ganz projekt, azaz az okleveles technikus képzés. Új tanfolyamokat kínálnak: hő- és hangszigetelő-képzés lesz szeptemberben, gipszkartonszerelői november végén, de ipari alpinistákat is képeznek.

A tanárok és a diákok is számos elismerést gyűjtöttek az elmúlt tanévben. Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Ács Éva, Keszthelyi Közgazdasági Technikum, Csiszár Zsoltné, Báthory István Technikum, Lékainé Vinkler Mária, Bá­thory István Technikum, Jacsó Krisztián, Széchenyi István Technikum, Szakképzésért díjban részesült Péter Imre, Széchenyi István Technikum, Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Molnár Ernő, a Csány László Technikum nyugalmazott igazgatója.

A tanulók közül kiemelte az Ászév- (Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye) eredményeket: a Deák Ferenc Technikum tanulói közül a pedagógiai ismeretekben szerzett 1. helyet Gorza Laura, ötödiket Kaincz Cintia Benita, Németh Karolina és Reingali Réka. Sportismeretek versenyen 2. lett Boncz Bence, az egészségügyi ismeretekben Rádi Vivien Viktória harmadik. A Széchenyi István Technikumba első hely érkezett épületgépészeti ismeretekből, ezt Vörös Balázs hozta, a hetediket pedig Offner Márton. A Báthory István Technikumba járó Bori Péter 4. lett a vendéglátóipari ismeretek versenyen, Bencik Márton ötödik. Az Asbóth Sándor Technikum diákjai a fodrászat 6. és 11. helyezését hozták (Vapetics Kornél Mátyás, Popper Anna, Pomozi Petra). Tanulóik várhatóan idén részt vesznek a grazi EuroSkills 2021 és a sanghaji WorldSkills 2022 versenyen.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum intézményeiben is jelenléti oktatással kezdődött meg az új tanév. Ez már önmagában örvendetes, s az is, hogy a korábbiakhoz képest jóval több nappalis diák választotta a szakképzést.

– Hétfői adataim szerint három tagintézményünkben (Cserháti Sándor Technikum és Kollégium, Thúry György Technikum, Zsigmondy Vilmos Technikum) 1731 nappalis diák kezdte meg az új tanévet – bocsátotta előre Anda Zoltán, a centrum főigazgatója. – Két éve 1473, tavaly pedig 1550 volt ez a szám, a szakképzés iránti érdeklődés nyilvánvaló. Mivel az előző tanévben a pandémia miatt nem igazán tudtuk a 8. osztályosok körében propagálni a képzéseinket, az adatsor különösen biztató a jövőre nézve. Úgy tűnik tehát, hogy megértették a szülők, hogy a szakképzés átalakult és jó irányban alakult át.

Anda Zoltán jelezte, új képzéseket indítottak, például szakképző iskolai, de 4 éves CNC-programozó és 5 éves kisgyermekgondozó, -nevelő szakmában. Az akkreditált vizsgaközpont is megkezdte működését, illetve ágazati képzőközpontot hoznak létre a következő tanévtől elektronikai és informatikai ágazatokban. Utóbbi számos előnyt jelent majd a képzésekben részt vevők számára. Mindent elkövettek, hogy valamennyi nappalis diákjukat kihelyezhessék a gyakorlati képzés idejére cégekhez, ami kedvező anyagi helyzetet teremt a tanulók számára. Ők már nem ösztöndíjat kapnak, hanem szakképzési munkaszerződéssel a minimálbér legalább 60 százalékának megfelelő juttatást. A korábbi hiányszakma ösztöndíjrendszer pedig megszűnt, helyette minden szakképzésben tanuló diák ösztöndíjban részesül az ágazati alapoktatás során, amennyiben a tanulmányi feltételeket teljesíti. A szakképzésben tanuló hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok számára létrehozta az állam az Apáczai-ösztöndíjat.