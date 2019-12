Lefékezte a kanizsai közgyűlés a velodrom építését

A közgyűlésnek a csütörtöki soros ülésen sem sikerült alpolgármestert választania, és a pályakerékpáros csarnok építését is csak feltételekkel támogatta a többséget adó Éljen VárosuNK! Egyesület.

A nagykanizsai közgyűlés zárt üléssel indított, ahol az önkormányzati bizottságok külsős tagjairól döntött a testület. A Fidesz-KDNP egyelőre nem jelölt személyeket a pártszövetség számára felajánlott négy helyre, ugyanakkor az Éljen VárosuNK! Egyesület jelöltjei letették esküjüket. Ez alapján a pénzügyi és gazdasági bizottságba Gelencsér Andrea, Csörgei Sándorné és Baj József, az ügyrendi, jogi és közrendi bizottságba Táborfi Károly, Vágvölgyiné dr. Szőllősi Edit és Orbán László ülhet.

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság tagja lett Polai József, Kiss György és Balogh Tünde. A városfejlesztési és városüzemeltetési bizottságba Nagy Dávid, Őri Sándor, Szamosi Gábor és dr. Polay József kerül, míg a szociális és egészségügyi bizottság külsős tagja lett Merencsicsné Vida Szilvia, Vittmanné Bánhegyi Teréz és Teleki László.

A nagykanizsai közgyűlés a szervezeti és működési szabályzat módosítása során arról döntött, hogy ha egy képviselő több bizottságnak is tagja, akkor bizottságonként a képviselői alapdíj 10-10 százaléka illeti meg. Bizzer András (Fidesz-KDNP) frakcióvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy korábban nem kapott plusz tiszteletdíjat az a képviselő, aki több bizottságban is dolgozott. Az Éljen VárosuNK! Egyesület most változtatott ezen, mivel képviselői között többen két-három bizottságban is helyet foglalnak. A frakcióvezető szerint ez éves szinten több millió forintos pluszkiadást jelent az önkormányzatnak. Dr. Károlyi Attila, az Éljen VárosuNK! Egyesület képviselője erre úgy reagált: komoly szakmai munkát végeznek a képviselők, amiért megilleti őket a fizetség.

A közgyűlésen Balogh László polgármester ismét előterjesztést nyújtott be az alpolgármester személyére. Mint mondta: ahhoz, hogy munkáját kellő körültekintéssel és precizitással végezhesse, szüksége lenne egy olyan bizalmi emberre, akivel megoszthatná a feladatokat. Bizzer Andrást javasolta alpolgármesternek, majd hozzátette: ha a testület megszavazza jelöltjét, nyitott arra, hogy akár két további, az Éljen VárosuNK! Egyesület által jelölt alpolgármesterrel bővüljön a városvezetés. Erre egyelőre nem került sor, mivel a titkos szavazáson Bizzer Andrást nem választották meg alpolgármesternek.

A közgyűlésnek egyértelmű támogatói határozatot kellett volna hoznia a sportcsarnok mellé tervezett pályakerékpáros létesítmény (velodrom) építéséről, ami 100 százalékos állami támogatással, közel 8 milliárd forintból épülhetne Nagykanizsán. A témáról éles vita alakult ki, a Fidesz-KDNP frakció a beruházás előnyeit sulykolta, míg az Éljen VárosuNK! Egyesület tagjai a fenntartási és üzemeltetési költségekből fakadó bizonytalanságot, sőt magát a létesítmény indokoltságát vonták kétségbe. Végül a testület azzal a módosítással támogatta feltételesen a beruházást, hogy legkésőbb 2020. január végéig üzleti tervet és fenntarthatósági tanulmányt szeretne látni az önkormányzat. Mindez jelentheti azt is, hogy a kormány mégsem Nagykanizsán, hanem valamelyik közeli városban, Zalaegerszegen, Keszthelyen, Kaposváron, Szombathelyen, Veszprémben vagy Székesfehérváron építteti meg a velodromot, ezen városok ugyanis szintén pályáztak a fejlesztésre.