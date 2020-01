Látványos eredményt hozott a tatai tűzijáték-tilalom

Örömteli közlemény a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől (MME): a szilveszteri tűzijáték-tilalom a tavalyinál is jobb eredményt hozott Tatán – a városban található Öreg-tavon pihenő vízimadarak többsége visszatért a vízre, sőt, máshonnan is menekültek ide szárnyasok.

Az MME és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület megfigyelői december 31-én 4600 vadludat számoltak a tavon, újév hajnalán viszont 5800 lúd volt itt látható. Hasonlóra 2003 óta, vagyis 16 éve nem volt példa. A tatai tűzijáték-tilalom betartatása még sok kívánnivalót hagy maga után, de a városban mind a tavalyi, mind az idei szilveszteren jóval kevesebb tűzijátékot használtak a városlakók, mint korábban. Ettől függetlenül rengeteg volt a dörrenés, de ezek túlnyomó része a környező településekről, illetve a tilalommal nem érintett városszéli területekről származott. A sikerben kulcsfontosságú volt, hogy a városi rendőrkapitányság járőrei, az MME és más zöld szervezetek önkéntesei, valamint a halászati őrök és a polgárőrség az évfordulós éjszaka során együttműködésben biztosították a nyugalmat.

A tatai Öreg-tó Európa egyik legjelentősebb vadlúd­gyülekező helye, ám a sok ezernyi madár többsége vagy mindegyike a szilveszteri tűzijátékok hatására hosszú évek óta elmenekült ezen az éjszakán, és sokszor hetekig is eltartott, mire visszamerészkedtek, de már jóval kisebb számban. A madarak és a lakosság nyugalma védelmében indult civil kezdeményezést a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület is támogatta, és természetesen a petícióra érkezett több mint 3000 aláírás is segített, hogy a város képviselő-testülete egyhangú szavazással rendeletet fogadjon el, melyben november 1. és február 28. között tiltja a nagy fény- és hanghatással járó pirotechnikai termékek használatát.

Ennek volt köszönhető, hogy egy évvel ezelőtt az Öreg-tavon gyülekező vadludak kétharmada szilveszterkor nem menekült el. Az évek óta nem tapasztalt fejleményt óriási sikerként könyvelték el az érintettek, ebben az évben azonban még ezt is sikerült – stílszerűen szólva – túlszárnyalni.