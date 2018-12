Lakbéremelésről, díj alapításáról, sport támogatásáról is döntöttek az egerszegi ülésen

Az emelés indokaként elhangzott, hogy fedezetet kell képezni a karbantartási költségek minél nagyobb hányadára, tekintettel a növekvő kiadásokra. Hozzászólásában Kiss Ferenc(MSZP) javaslatot tett arra, hogy a szociális alapon bérbe adott lakásoknál ne emeljenek, a költségelvűeknél viszont a javasoltnál többet látott indokoltnak. Dr. Tóth László (Fidesz) arra mutatott rá, hogy a bérbe adott lakások többsége tartozik a szociális kategóriába, így az emelés elmaradása tetemes kiesést jelentene a város költségvetésének. Végül a képviselők az eredeti javaslatot fogadták el. Január 1-től a LÉSZ Kft. kezelt 784 lakás esetén a legmagasabb fajlagos lakbér szociális kategóriában 484 Ft/m2/hó, költségelven 772, míg piaci alapon 1172 Ft a havi fizetendő díj négyzetméterenként.

A jövőben az önkormányzattól támogatást kapó sportegyesületek kötelesek lesznek öltözeteiken, kiadványaikon feltüntetni Zalaegerszeg nevét, illetve címerét vagy mindkettőt. Ezzel Makovecz Tamás (Fidesz) javaslatát figyelembe véve fogadták el a város sportjáról szóló rendelet módosítását. Indokként azt hozta fel, hogy ezzel a sportban rejlő városmarketing lehetőségével élne a megyeszékhely. A napirend kapcsán Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 46 sportágban 71 egyesületet támogat, mégpedig többségében a város tulajdonában lévő létesítmények fenntartásával, működtetésével. Az elfogadott határozat szerint a támogatás feltétele lesz ez után a képviselő által javasolt elvárás. A rendelet módosítás pedig lehetővé teszi a további ingyenes létesítményhasználatot.

A képviselők döntöttek a Keresztury Dezső-díj megállapításáról, amellyel az irodalomtudomány területén maradandót alkotó tevékenységét ismerik el. A díj kétévente adható, először 2020-ban.

LAKÁSHOZ JUTÁS, EGERSZEG KÁRTYA, KÖLTSÉGVETÉS

ÉRVÉNYBEN tartja az önkormányzat a jövőben is az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló, 2006-ban megalkotott önkormányzati rendeletet. Egyebek mellett ezt emelte ki Balaicz Zoltán polgármester a közgyűlés utáni sajtótájékoztatóján. A rendelet lényege, hogy a zalaegerszegi igénylőknek 1,2 millió forint kamatmentes kölcsönt biztosít az önkormányzat, amiből gyermekenként 300 ezer forintot nem kell visszafizetni.

DÖNTÖTTEK a képviselők arról is, hogy az Egerszeg kártya kedvezménnyel igénybe vehető szolgáltatást nyújtók körébe kerülhet a Deák Ferenc könyvtár is, ez a beiratkozási díj 10 százalékos mérséklését teszi lehetővé. Balaicz Zoltán polgármester szólt arról, hogy a digitális világhoz igazodva, a smart city program részeként átalakítják a kártya igénylési módját, azaz online is lehet majd kérni és fizetni is, a kártyát pedig postán kézbesítik. Pár év múlva akár mobiltelefonos applikáció is kiválthatja a kártyát. Megváltozik az érvényesség időtartama, mégpedig három év lesz, és minden alkalommal új kártyát állítanak ki, 2000 forintos díj ellenében.

MÓDOSÍTOTTÁK a város költségvetését, a főösszeg a központi fejlesztési pénzek, a megnyert és már leutalt, de még el nem költött pályázati támogatások eredményeként közel 51 milliárd forintra nőtt, ami rekordnak számít.