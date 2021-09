Lakást vásárolna vagy eladna? Ismét fénykorát éli az ingatlanpiac Zalában

Az ingatlanpiac ismét fénykorát éli. Sokan szeretnének lakást vásárolni, illetve még többen eladni. Zalában jelenleg nincs hiány sem kereslet, sem kínálat terén.

A mostani helyzetről Taar Ottóval beszélgettünk.

-Jelenleg azt látjuk, hogy az erős kereslet mellett van kínálat is, bár az utóbbi időben eléggé megemelkedtek az árak. Elsősorban családi házat keresnek a városban és vonzáskörzetében, azok közül is leginkább a beköltözhető állapotúakat, illetve a felújítottakat – tájékoztat a szakember.

A kevésbé lakott területeken is egyre keresettebbek a családi házak

-A falusi CSOK-nak köszönhetően megnőtt az igény a kevésbé lakott területeken a felújítatlan állapotú házak iránt is. A támogatások miatt több az érdeklődés a városon kívül található ingatlanok iránt.

A legkeresettebb települések közé tartozik Zala megyében például Zalaszentmihály, Söjtör, Búcsúszentlászló, de Zalaszentiván és Kemendollár környékén is sokan keresnek házakat. Ezeken a településeken már 5-6 millió forinttól is lehet felújítandó ingatlant vásárolni, beköltözhető állapotúakat pedig 10-13 millió forinttól. A városban egy átlagos állapotú, felújításra szoruló lakás is 13-14 millió körül elérhető, azonban aki felújított, szép állapotban szeretne vásárolni, az minimum 25-30 millió forinttal kell kalkuláljon.

Ha valaki most szeretne lakást eladni vagy vásárolni, az feltétlenül tegye meg

– Előre nem lehet tudni, hogy mi várható a jövőben, de azt gondolom, hogy nagy változás egyik irányban sem fog történni. Így aki ingatlan eladását vagy vásárlását tervezi, nem érdemes várnia, inkább most tegye meg.

A Covid hatására megszűnt a városi és a vidéki ingatlanok közötti nagy árkülönbség

-Jelenleg a vidéki házak iránt nagymértékben megnőtt a kereslet, köszönhető ez a támogatásoknak és a vírushelyzetnek is. Aki átélte azt, hogy egy kis lakásba be volt zárva hetekig, az szívesebben költözik kertes házba, még akkor is, ha az a városon kívül van – mondta Taar Ottó.