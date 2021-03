Küzdenek a szeméttel Kisrécsén

Több kollégájához hasonlóan Tóth Lucia, Kisrécse polgármestere is megelégelte, hogy a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget környezetében, illetve a település más pontjain is rendszeresen kommunális és építési hulladékok tömegét hagyják az emberek.

Ha nem változik a helyzet, a polgármester akár szankciók bevezetését is reálisnak tartja.

– A közelmúltban két alkalommal is sikerült azonosítanunk olyan személyeket, akik hulladékot, illetve építési törmeléket helyeztek el a településen – idézte fel Tóth Lucia.

– Felhívtuk őket telefonon, aminek hatására elvitték az „itt felejtett” szemetüket. Legnagyobb megdöbbenésemre egyikük még azt is megkérdezte, hogy nem jó helyre rakták le a törmeléket? (Tudni kell, hogy ez a „hely” a temető mellett található…) Bevallom, nem értem az embereket, hiszen minden településen van szervezett hulladékszállítás, a veszélyes hulladékot, építési törmeléket pedig a hulladékudvarokban lehet leadni. Ennek ellenére a másik faluban, az erdő szélén, utak mentén szabadulnak meg a hulladékaiktól, tisztelet a kivételnek. Nem értem azt a gondolkodást, mely szerint fontos, hogy a saját porta, a ház, az udvar tiszta és rendezett legyen, de tőle pár méterre, vagy kilométerre már nyugodtan kiteheti a szemetet, ahhoz semmi köze? Ezeknek az embereknek a telkük tiszta, de milyen a lelkük?

A polgármester tapasztalatai szerint vannak, akik rendszeresen – és ebből látható, hogy meglehetősen gátlástalanul – a falu buszmegállójába hordják a szemetüket, mások az árkokba dobják például a megüresedett energiaitalos dobozokat, a szelektív szigetre pedig általában oda nem való kommunális hulladék, lomhulladék és állattetem (bizony, ilyenre is volt példa!) kerül.

– Vannak, akik a szelektívhulladék- gyűjtés szabályait sem veszik figyelembe, az adott szelektív gyűjtőedénybe nem a megfelelő hulladékot helyezik el, hanem keverik, illetve háztartási szemetet is beleszórnak – folytatta Tóth Lucia. – Ez azért nem szerencsés, mert így a szolgáltató kommunális hulladékként kezeli az egészet és nem viszi el ingyen, az önkormányzatnak fizetnie kell érte, nem is keveset. Ez sajnos, rendszeres, szinte minden hónapban fizetünk a felelőtlen emberek miatt, mert nem akarjuk, hogy ellepjen bennünket a szemét. Megmondom őszintén, az állandó harcba és az évek óta folytatott önkéntes szemétszedésbe (amikor éppen az említett felelőtlen állampolgárok után gyűjtjük össze a hulladékot a falu területén, egyébként erre is mindig ugyanazok, a településért tenni akaró emberek jönnek el), ezért eldöntöttük, hogy a továbbiakban nem telefonálgatunk senkinek, hogy vigye el a szemetét. Rendőrségi feljelentést teszünk, s a Facebook- ra is kirakjuk az elkövető nevét, autója rendszámát. Nem érdekelnek egy bűnöző személyiségi jogai sem, mert az illegális szemétlerakás bűncselekmény és az itt élőknek is joguk van a tiszta, egészséges környezethez.