Kutyusok lepték el a Gébárti-tó környékét

Kétnapos CAC-kutyakiállítást és tenyészszemlét szervezett ismét Gébárton a Zala Megyesi Kynológiai Egyesület. Pedigrés ebek és egyéb házikedvencek vették birtokba a termálfalut.

Benépesült a nyáron fürdőzésre használt terület. A látogatók lépten-nyomon frissen fésült, sátrában szundikáló vagy éppen a zsűri előtt produkáló négylábúba botlottak. Az árnyékos fák alatti, vízhez közeli helyszín ideális a versenyre, amin belül tíz csoportnak országos tenyészszemlét is biztosítanak.

– Egyesületünk 1994-ben alakult Zalaegerszegen és környékén élő tenyésztőkből és kutyatartókból. Induláskor százhetvenhárman voltunk. Célunk, hogy minél többen megismerkedjenek a felelős állattartással, az állatvédelemmel. Több kiállítást, tenyészszemlét, kotorékversenyt rendeztünk már. A vadászati évadnyitók rendszeres szereplői vagyunk. Itt Zalaegerszegen 2006-ban szerveztünk először CAC kutyakiállítást. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége évről-évre megadja a jogot a rendezésre, mert látják, hogy mennyire szép környezetben vagyunk – mondja a főszervező, Orbán Sándor elnök. – Ügyelünk arra, hogy mindig neves, nemzetközi szakembereket hívjunk. Köztük vannak olyanok is, akik minden fajtát bírálhatnak. Az idei versenyre és kiállításra elfogadta meghívásunkat például dr. Balogh Zsuzsanna, dr. Miklós Levente és Tarján Annamária. Rajtuk kívül még négyen szemlézik a kutyákat.

A 2020-as nemzeti kiállításra több, mint ezer kutyát hoztak. Érkeztek Nyíregyházáról, Debrecenből, Miskolcról és a környező megyékből. Wágner Edit harminc éve foglalkozik komondorokkal. Sokáig Németországban élt, ott ismerkedett meg férjével, aki ugyancsak az ebek szerelmese.

– Cserszegtomajon lakunk, a komondorok mellett pulikat tartunk – mutatkozik be a tenyésztő. – Imádjuk az ősmagyar fajtákat. Sokan tartanak a nagytestű komondoroktól, pedig emberszeretők és családorientáltak. Az imént bíráltattuk a 17 hónapos szukánkat, aminek Tápióvölgyi Dacos Alma a becses neve. Boldogok vagyunk, mert megkapja a HPJ (Hungára Prima Junior), azaz fiatal osztály győztes címet.

Mindkét nap délután a legjobbak felvonulása szórakoztatja a közönséget. A Best in Show-ban baby, kölyök, junior és felnőtt címeket osztanak. A program része még táncoló kutyashow, vasárnap pedig a Magyar Agarász Egyesület mutatkozik be. A szervezők gondoltak a keverék és a törzskönyvvel nem rendelkező kutyusokra is. Őket a pedigrésekkel egyenrangú bírálatban részesítik.