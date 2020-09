Kutyás tenyészszemlét tartanak a gébárti kempingnél

A kutyák kedvelőit várják a hétvégén a zalai megyeszékhelyre, kétnapos nemzeti CAC-kiállítás és országos tenyészszemle lesz a gébárti kempingben.

A kiállítást a Zala Megyei Kynológiai Egyesület szervezi, amelynek jogelődje a megyeszékhelyen és a környékén élő kutyatenyésztők és -tartók társaságából alakult 1994-ben, akkor még nagylengyeli székhellyel és az országos egyesület tagszervezeteként, majd 2013-ban váltak önállóvá. Az elmúlt években számos alkalommal rendeztek nemzeti kiállítást, így újra megkapták a lehetőséget, hogy megtartsák az immár tizedik rendezvényt. Az érdeklődésre tekintettel idén kétnapos lesz a szemle és kiállítás, számolt be lapunknak az egyesület elnöke, Orbán Sándor.

A programok szombaton és vasárnap 10 órakor kezdődnek, ezen belül a kutyabírálatok 10.30-kor, délután 14 órától pedig a legjobbak felvonulása, a Best in Show (BIS) kínál látványosságot. Ezenkívül a programban lesz fiatal felvezetők versenye, illetve tenyészcsoportok megméretése, a Best in Show-ban pedig baby, kölyök, junior és felnőtt címeket is kiosztanak. A kiállítással egyidejűleg tartandó tenyészszemlén tíz csoportban több tucat kutyafajta képviselői vonulhatnak fel. A bírálatok végeztével agility bemutatót és táncoló kutya show-ját nézhetik meg az érdeklődők, amit a díjkiosztó ünnepség követ. A vasárnapi programban ezenkívül a Magyar Agarász Egyesület műsora várja a kempingbe kilátogatókat.

Ebben az évben immár ötödik alkalommal az el nem ismert fajtáknak és törzskönyvvel nem rendelkező fajtatiszta kutyáknak – hobby kategória –, valamint a keverék kutyáknak is tartanak szépségversenyt, amire nevezni az információs irodában lehet majd 10.30–12.30 között. Ezen a megméretésen ugyanolyan díjazásban részesülnek a négylábúak, mint a CAC-kiállításra benevezett ebek. A bírálatokat esetükben is nemzetközi minősítésű bíró fogja végezni mindkét napon 13 órától.