Kutyameleg időjárás: az állatokra is hatással van

A perzselő Celsiusok nem csak az emberi szervezetet viselik meg. Az állatok, köztük a kutyák és a macskák is szenvednek a nagy melegtől.

Azonban beszéd híján az állatok nehezebben tudják megértetni a külvilággal, hogy nehezen viselik a rekkenő hőséget. Árulkodó jelek azonban vannak: ha bágyadt a kutya, a macska, emésztési problémáktól szenved, netán zavart a viselkedése, ingerlékeny, az nagyobbrészt a meleg számlájára írható.

Ugyanakkor a felelős gazdik tudják némileg enyhíteni ezeket a tüneteket, kis odafigyeléssel. Ezt mondta Skanecz Tamás, a kanizsai állatmenhelyet működtető Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület elnökségi tagja, az állatotthon telepvezetője.

– Kánikulában még a sétáltatás időpontjait is célszerű megváltoztatni. Reggel és késő este vigyük nagyobb „túrára” a kutyát. Egyúttal hűtsük úgy az állatot, ahogy tudjuk. Szobahőmérsékletű – nem hideg – vízben fürdessük, ha pedig megoldható, egy kis kutyafürdető-pancsolót tegyünk nekik árnyékba. Az ivóvizüket gyakran cseréljük, nehogy felforrósodjon. Létezik már ebek számára tervezett hűsítőmatrac is, amit szintén lehet alkalmazni. A fagyi esetükben nem megoldás: nyilván szeretik, de nem egészséges és csak pár percig nyújt számukra felfrissülést. Amit viszont ki kell hangsúlyozni, hogy tilos állatot hagyni az autóban, felhúzott ablaknál – jelezte Skanecz Tamás. Ahogy azt is: a légkondicionáló-berendezések, amelyekkel az autót vagy a lakást hűtjük, szintén megfelelő hőmérsékletet biztosíthatnak a kutyáknak is, azonban ez esetben is igaz: nem szabad nagyon lehűteni a benti levegő hőmérsékletét, mert attól az emberekhez hasonlóan a kutyák is megbetegedhetnek.

– Arra is nagyon kell figyelni, ha a hőguta tüneteit észleljük a kutyáknál, azonnal vigyük őket állatorvoshoz. Erőteljesen nyáladzik, tétlenül fekszik, magas lesz a testhőmérséklete, mindezeket nagy valószínűséggel a kánikula okozza. Ilyenkor szakember ellátására szorulnak, a gazdi csak a gyógyulásukban tud segíteni – tette hozzá Skanecz Tamás.