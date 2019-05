Kutatóként egy buddhista kolostorban – Parragi Hilari Zalalövőn tartott előadást

Kulturális antropológusként Nepálban vizsgálhatta az ottani társadalom életét, s jutott el ennek során egy kolostorba Parragi Hilari.

A 26 éves kutató élményeiről szerda este tartott előadást a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban.

A rendezvényre az intézmény közelmúltban indult új programja, a Felnőtt mesék tabuk nélkül című sorozat részeként került sor, amelynek célja, hogy olyan történeteket és emberi sorsokat mutasson be, amelyek különlegesnek, egyedülállónak tekinthető.

Parragi Hilari fiatal kora ellenére számos országban megfordult már, Európa szinte valamennyi államában járt, majd kutatóként eljutott Kínába, Indonéziába, illetve Nepálba is. Utóbbi helyszínen hosszabb időt töltött el egy buddhista kolostorban, s ennek során betekintést nyert annak zárt világába. Mint mondotta: a világ egyik legszegényebb, s lakóit tekintve legkevésbé iskolázott országának számító Nepálban kiváltságos helyzetet jelent szerzetesnek lenni, ezért sokak számára ebben testesül meg az életcél. A szerzetesnek készülő személyek számára többször is van lehetőség meggondolni magukat, ám 25 éves koruk után már nem léphetnek ki a közösségből.

Parragi Hilari beszélt a világi társadalomról is, úgy fogalmazott: a nepáliak többsége a szegénysége ellenére boldogan éli életét, ugyanakkor egy európai ember számára meglepő nyitottság és tolerancia jellemzi az országot.